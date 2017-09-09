SİHA için 301 soruşturması

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Twitter’daki hesabından, “Devletin silahlı insansız hava araçlarıyla sivil vatandaşları vurup öldürdüğü” yönünde paylaşımda bulunan Tanrıkulu hakkında, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin manevi şahsiyetini aşağıladığına dair somut deliller bulunduğu gerekçesiyle Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 301’inci maddesi kapsamında soruşturma başlatıldı. TCK'nın 301’inci maddesi, "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni, Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ve devletin yargı organlarını alenen aşağılayan kişi, 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır" hükmünü içeriyor.