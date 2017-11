Sigortacılar yargı üyeleri ile buluştu

Türkiye Adalet Akademisi, Alman Türk Hukuk Akademisi, Türkiye Sigorta Birliği ve Postdam Üniversitesi işbirliği ile Türk Ticaret Kanunu 5. Yıl Sempozyumu başladı. Toplantının ilk gününe Adalet Bakan Yardımcısı Bilal Uçar, Yargıtay 19. Hukuk Daire Başkanı Şükrü Saraç, Rekabet Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ömer Torlak, Türkiye Adalet Akademisi Başkan Yardımcısı Mikail Özdemir ve TSB Başkanı Can Akın Çağlar katıldı.



Can Akın Çağlar, sigortacılığın hayatın her alanında kişi ve kurumları koruyan bir sistem olduğunu ve yargının işlevi olan mağduriyetleri giderme fonksiyonu ile de örtüştüğünü söyledi. Sektörün bu fonksiyonu ile bir yandan kişi ve kurumları korurken diğer yandan ekonomik faaliyetlerin aksamadan yürümesini sağladığını, yatırımları koruduğunu, devletin yükünü de azalttığını belirten Çağlar, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu fonksiyonu yerine getirirken zaman zaman yargı sistemi ile de temas halindeyiz. Yargı ile yakın işbirliği içinde olmaya, güncel konularla ilgili ortak çalışmalar yürütmeye, mevzuattaki düzenlemelerle ilgili ortak anlayış ve yaklaşıma ihtiyaç duyuyor, bunun önemine inanıyoruz. Sigortacılığın kompleks yapısı ve düzenleme derinliği düşünüldüğünde bu işbirliğinin önemi daha da kritik hale geliyor. Biz sigortacılığı, kara gün dostu olarak tanımlayarak, hasar yaşandığında, risk gerçekleştiğinde vatandaşa destek olmaktayız. Bu amaç çerçevesinde uzmanlık gerektiren spesifik konularda yargı ile karşılıklı işbirliğimiz, davaların daha hızlı, adil ve efektif sonuca ulaşması açısından fayda sağlayacaktır.”