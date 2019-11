SIGN OF THE CITY AWARDS 2016

Proje Ortağı Lineadecor

İnşaat ve gayrimenkul sektörünü en iyiye teşvik etmek amacıyla Hürriyet tarafından düzenlenen yarışmanın ödül gecesine 500’den fazla kişi katıldı. Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan’ın katıldığı ve Hürriyet Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı’nın ev sahipliği yaptığı geceye, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, AK Partki Çevre, Şehir ve Kültürden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz ile gayrimenkul sektörünün önemli dernek başkanları ve temsilcileri katıldı.

ÖDÜL SAHİPLERİ

En İyi Konut Projeleri Kategorisi

En İyi Konut (Devam Eden): AND Gayrimenkul – AND Pastel

En İyi Konut (Tamamlanmış): Nef Apartments Kemerburgaz 04

En İyi Çok Katlı Konut (Devam Eden): İş GYO – Manzara Adalar

En İyi Müstakil Konut (Devam Eden): Pana Yapı – Jardin Eden Çeşme

En İyi Rezidans (Devam Eden): Nef Ataköy 22

En İyi Ticari Projeler Kategorisi

En İyi Ofis (Devam Eden): Zincir Yapı – İstanbul Tower 205

En İyi Ofis (Tamamlanmış): Nef Offices Kağıthane 11

En İyi Bölgesel Merkezli AVM (Devam Eden): Turkmall Yatırım – Novada Park Şanlıurfa

En İyi Endüstriyel/Lojistik Yapı (Devam Eden): YDA Group – Dalaman Uluslararası Havalimanı Yeni Terminali

En İyi Karma Kullanımlı Proje (Devam Eden): Vadistanbul

En İyi Hizmet Yapıları Kategorisi

En İyi Sağlık Binası (Devam Eden): Memorial Bahçelievler Hastanesi

Mimarlık Kategorisi

En İyi Mimari Tasarım Özel Sektör (Devam Eden): Erkanlı Grup – Univa Student Residence

En İyi Mimari Tasarım Özel Sektör (Tamamlanmış): Extensa – Bomonti Modern Palas

En İyi Kentsel Dönüşüm Projesi: Torunlar GYO – 5. Levent

En Yeşil Bina: Deneyim İnşaat – Gülnar Koru Evleri

Diğer Kategoriler

En İyi Pazarlama Kampanyası (Devam Eden): DKY On Kağıthane

En İyi Sosyal Sorumluluk Projesi: TAK Kartal

Özel Ödüller

Jüri Özel Ödülü: Milos Park Homes - Kıbrıs Developments

Jüri Özel Ödülü: Diyarbakır Ziya Gökalp Müzesi Restorasyonu - Türkiye Seyahat Acentaları Birliği

Sosyo-Kültürel Yapı Jüri Özel Ödülü: Kazakistan Milli Müzesi - YDA Group

Jüri Onur Ödülü – Prof. Hüseyin Kaptan

Sign of the City Özel Ödülü – GYODER

Lineadecor: 11 ülkede ‘mutfakta’

1991 yılından bu yana mutfak ürettiklerini belirten Lineadecor Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Ecemiş, “Bugün Lineadecor yurtiçinde 62 mağaza, yurtdışında ise 11 ülkede 16 satış noktasında hizmet veriyor. ABD, Fransa, İngiltere, Irak, İran, İsrail, Kırgızıstan, KKTC, Suudi Arabistan ve Umman çalıştığımız ülkeler arasında” dedi. Gebze’de 30 bin metrekare alan üzerinde kurulan fabrikalarında teknoloji ve tasarımı önen planda tutan çalışmalara devem ettiklerini dile getiren Ecemiş, “İyi tasarlanmış, kaliteli ve kullanışlı mutfaklar, ancak kalite ve müşteri odaklı bir anlayışla üretilebilir. Önce iyi bir tasarım ve yerleşim planlaması, sonra doğru ve kaliteli malzeme kullanımı, modern teknoloji ile sağlıklı koşullarda üretim, özenli bir sevkiyat, bilgili ve deneyimli ellerde doğru bir montaj gerektirir. İdeal bir mutfak için her adımda, hedeflere ulaşmak üzere başarılı bir ekip çalışması önemli rol oynar. Mutfaklarımızı yıllardır bu deneyime ve yaratıcılığa sahip bir ekip tarafından hazırlayarak kullanıcısının beğenisine sunuyoruz. Lineadecor olarak, tasarımlarımızda modüler mutfağın olanaklarını genişletip, kişiye özel ihtiyaçlara cevap verebilmeyi, mutfakta farklı çözümlerle müşteri beklentilerini karşılayabilmeyi öncelik olarak ele alıyor ve bu doğrultuda ürün gamındaki çeşitliliği her geçen gün artırıyoruz” diye konuştu.



Gayrimenkul sektörünün Türkiye ekonomisinin temel yapı taşlarından biri olduğuna dikkat çeken Ecemiş, “Yurt içinde ve yurt dışında önemli projelere imzalar atılıyor. Biz de Lineadecor olarak bu sektörde 20 yılı aşan tecrübemizle bir danışmanlık rolü üstlenmiş bulunuyoruz. Mutfak zor bir iştir. Çok iyi planlanmalıdır. Mutfak bir tasarım ürünü. Hem görsel bir üstünlük taşımalı, hem de fonksiyonel olmalı. Zamanında, eksiksiz ve hatasız teslim edilebilmelidir. Bu nedenle mutfak evin diğer mobilyalarından bağımsız olarak, bu konuda uzmanlaşmış markalar tarafından yapılmalı” dedi. Her 3 ayda bir bağımsız bir firma tarafından müşteri memnuniyeti anketi yaptıklarını söyleyen Ecemiş, anketin sonuçlarına göre hemen gereken aksiyonu aldıklarını ifade etti.

Hyundai Elevator: Türk ekonomisine güven mesajı

Kore ve Çin’den sonra en büyük satışlarını Türkiye’de gerçekleştirdiklerini belirten Hyundai Elevator CEO’su Hakan Ek, “Yatırımın, özellikle büyük sıkıntılar yaşadığımız, piyasalarda olumsuz tavırların beklendiği Temmuz ayında gerçekleştirilmesi gerçekten önemli bir mesajdı. Hyundai Elevator’ın yatırımı, dünyada ‘Türk ekonomisine güveniyoruz’ mesajı olarak algılandı” dedi.



Sign of the City Awards’a üçüncü kez platin sponsor olarak destek veren Hyundai Elevator Türkiye CEO’su Hakan Ek, Temmuz ayında Hyundai Elevator ile gerçekleştirdikleri ortaklık anlaşması sonrası Kore devi Hyundai’nin Türkiye’yi Avrupa’ya açılmada üs olarak konumlandırıp faaliyet alanını genişleteceğini açıkladı. Firmanın, Kore ve Çin’den sonra en büyük satışlarını Türkiye’de gerçekleştirdiğini belirten Ek, “Hyundai Elevator’ın, Türkiye ekonomisine olan güvenini ve inancını bu şekilde göstermesi, inşaat sektörünü destekleyen diğer tüm sektörler açısından çok değerli” dedi. Teknoloji üreten dünya çapında bir markanın Türkiye’ye yatırım yapmasının ve ikinci bir iç pazar olarak görmesinin önemine değinen Hakan Ek, “Yatırımın, özellikle büyük sıkıntılar yaşadığımız, piyasalarda olumsuz tavırların beklendiği Temmuz ayında gerçekleştirilmesi gerçekten önemli bir mesajdı. Hyundai Elevator’ın yatırımı, dünyada ‘Türk ekonomisine güveniyoruz’ mesajı olarak algılandı” diye konuştu.



Gayrimenkul ve inşaat sektörlerinin Türkiye’de her yıl büyümeye ve gelişmeye devam ettiğini belirten Hakan Ek, 3 yıldır platin sponsor olarak destek verdikleri Sign of the City Awards’un, sektörün gelişimi ve geleceği için çok faydalı olduğuna inandığını söyledi. Gelenekselleşen ve artık uluslararası boyuta taşınmasını beklediği Sign of the City Awards’un Türkiye’de gayrimenkul sektörünün ve sektör temsilcilerinin kendilerini tartması açısından oldukça önemli olduğunu belirten Ek, Hyundai Elevator Türkiye’nin, projesinde yer aldığı Manzara Adalar’ın “En İyi Çok Katlı Konut” kategorisinde ödül alması nedeniyle İŞ Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’nı kutladı.



2010 yılında Türkiye pazarına giriş yapan Hyundai Elevator; dünya üzerindeki güçlü referanslarıyla yakaladığı başarı ve büyümeyi burada da sürdürdü. Kısa sürede önemli ve büyük projelerde yer alan marka, 6 yılda sektörün öncelikli tercih edilen markalarından birisi haline geldi. Metropol İstanbul, Diyarbakır Havalimanı, Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy Metro hattı, Folkart Towers, Nidakule Ataşehir-Levent, Varyap Meridian, Water Garden, Manzara Adalar, İSTMarina, İstanbul Adalet Sarayı, Ülker Arena, Nurol Tower, ve Sarphan Finans Park gibi birçok farklı ve prestijli projede sahip olduğu ileri teknoloji ürünler ile öne çıkan Hyundai Elevator, özellikle 25 kat ve üzeri binalarda yüksek hızlı asansör segmentinde aktif olarak yer alıyor. Yakın zamanda alçak konut segmentine uygun ürünleri ile de pazarda yer almaya başlayacak.



Vestel: Akıllı ankastre seti yeni evlenen, mutfağını yenilemek isteyen veya yeni ev kuran kullanıcılara yemekleri en kolay şekilde hazırlamaya imkân tanıyor. Android veya IOS destekli tabletle uzaktan kumanda edilebilen Vestel Akıllı Ankastre Fırın’ın uzaktan durdurma fonksiyonu, yemek pişene kadar başında bekleme derdine son veriyor. Wi-Fi teknolojisine sahip Vestel Akıllı Ankastre Fırın, tablet aracılığıyla uzaktan yönetilebiliyor. Kullanıcılar tabletlerine yükleyecekleri ‘Evin Aklı’ isimli mobil uygulama sayesinde sıcaklık, aktif program veya zamanlayıcı bilgisini görüntüleyip uzaktan kumandayla pişirme fonksiyonunu durdurabiliyor. Vestel Akıllı Ankastre Fırın’da bulunan et sensörü sayesinde etin ısısı otomatik olarak kontrol ediliyor ve istenilen dereceye geldiğinde pişirme işlemi otomatik olarak durduruluyor. Bu özellik sayesinde istenilen seviyede pişen etler, yanmaktan veya çiğ kalmaktan kurtuluyor. Menüler arasında kolayca geçiş yapmayı sağlayan Vestel Akıllı Ankastre Fırın’ın renkli ve animasyonlu ekranı, yemek yapmayı eğlenceli bir işe dönüştürüyor.

Vestel’in indüksiyon teknolojisine sahip yerli tasarım Akıllı Ankastre Ocak, gazlı ve elektrikli (rezistanslı) ocaklara nazaran daha az enerji tüketiyor. Hızlı ısıtma teknolojisi sayesinde de zamandan tasarruf edilirken daha az enerji tüketiliyor. Akıllı Ankastre Ocak’ta bulunan Kaynatma, Kızartma, Sıcak Tutma ve Çikolata Eritme fonksiyonları sayesinde kullanıcılar fondüden kaynamış süte kadar diledikleri yiyecek ya da içecekleri hazırlayabiliyor. Aynı anda iki ısıtma gözünü tek noktadan kontrol edebilmeyi sağlayan çifte ısıtma özelliği, kullanıcılara geniş yüzeyli tencere ve tavalarla yapılan yemekleri pişirme esnasında kolaylık sağlıyor.Akıllı Ankastre Davlumbaz’daki 5 farklı hız konumu ve yüksek emiş gücü kullanıcıların tüm ihtiyaçlarını karşılıyor. Dokunmatik kontroller kullanım kolaylığı sağlarken, Renkli ve Animasyonlu Ekran ise gözlere hitap ederek rakiplerinden ayrılıyor.



AND Gayrimenkul: İlk konut projesi AND Pastel, ‘En İyi Konut’ ödülünün sahibi oldu.

AND Gayrimenkul Kartal’da inşa ettiği ilk konut projesi AND Pastel ile katıldığı her yarışmadan yeni bir ödül ile dönüyor. Geçtiğimiz günlerde European Property Awards’ta 5 ayrı kategoride ödüle layık görülen AND Pastel, Türk gayrimenkul sektörünün en prestijli ödüllerinden Sign of the City Awards’ta da ‘En İyi Konut’ ödülünün sahibi oldu. Kazanılan ‘En İyi Konut’ ödülü ile ilgili olarak AND Gayrimenkul Genel Müdürü Ali Baki Usta şunları söyledi: ‘‘AND Kozyatağı projemiz ile geçtiğimiz yıllarda, hem Avrupa’nın hem de Dünya’nın en iyi ofis projesi ödüllerini kazandık. Bu başarıları konut sektörüne taşımak hedefiyle AND Pastel projemizi hayata geçirdik. Görüyoruz ki kendimize doğru bir hedef koymuşuz. Türkiye’de ve Avrupa’da projemizin başarısı ödüller ile tescillendi. Yeni hedefimiz Dünya’nın en iyisi olmak.’’



Geçmiş ve günümüz arasındaki ilişkiden ilham alarak yeni nesil bir mahalle konseptinde kurgulanan AND Pastel ile ilgili açıklamalarda bulunan Usta, “Türk mahalle kültürünü yansıttığımız projemizde dünyaca ünlü peyzaj mimarı Martha Schwartz’ın Türkiye’de ve dünyada ilk kez uygulanan “açık hava oda’’ konsepti, Alman mimarlık ofisi HPP Archtiect’in mimari yaklaşımı ile sektör içinde farklı bir noktaya ulaştık. Dünya çapında ödüllere layık görülmemizde bir çok farklı milletten danışmanlarımızın Türk mahalle kültürüne entegre getirdikleri yorumlarının da etkisi büyük olmuştur. ’Çocuk dostu’’ bir proje olarak uluslararası standartları gözetirken, ‘’Komşuköy’’ işbirliği ile yeni bir iş modeli geliştirdik. Gayrimenkul sektöründe genel kabul görmüş SAT-YAP modeline, YAP-YAŞAT felsefesi ile yeni bir soluk getirmeyi hedefliyoruz” dedi.



Deneyim İnşaat: Binalarda enerji verimliliği ve buna bağlı çevre dostu çözümleri uluslararası standartlara göre uygulayan projelere verilen LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) ve ‘LEED for Homes’ sertifikası, Dünya genelinde seçilmiş projelerin kabul edildiği özel bir sertifika olma özelliği taşıyor. Merkezi ABD’de bulunan Çevre Dostu Binalar Konseyi (USGBC) tarafından geliştirilen LEED programı kapsamındaki ‘Leed for Homes’ sertifikasının, Türkiye’de ilk defa Deneyim İnşaat’ın 2013 yılında tamamladığı ‘Gülnar Evleri’ projesine Gold standardında verildiği belirtildi. Deneyim İnşaat’ın yeni projesi ‘Gülnar Koru Evleri’ ise çıtayı yükselterek, yine ‘LEED for Homes’ kategorisinde, ama bu kez en üst düzey seviye olan Platinum seviyesinde sertifika almaya hak kazandı.



Zekeriyaköy’de butik bir site tasarımı ile 2014 Ağustos ayında yapımına başlanan Gülnar Koru Evleri 2015 yılı Aralık ayında tamamlandı. Projenin LEED for Homes kapsamındaki tüm standartlara uygunluğu, tasarım ve imalat aşamalarından projenin tamamlanmasına kadar olan süreçte yurtdışından gelen uzmanlarca denetlenerek USGBC’ye raporlandı. 286-340 metrekarelik müstakil ve 183 metrekarelik ikiz villalardan oluşan Gülnar Koru Evleri, modern mimarisi ve konfor anlayışı gibi özellikleriyle öne çıkıyor. B&B Mimarlık Tasarım imzası taşıyan proje bu yıl 3’üncüsü düzenlenen Sign of the City’de de ‘En Yeşil Bina’ ödülüne değer görüldü.



Deneyim İnşaat’ın projelerinde inşaat esnasında ve sonrasında doğal yaşamın korunmasına azami ölçüde dikkat ettiğini belirten şirket yetkilileri, “Proje arazilerinde bitkilendirilecek alanların oranı oldukça yüksek tutuluyor. Ayrıca bitkilendirme çalışmaları esnasında yerel ve adapte olmuş bitkiler seçilerek, su tüketiminin ve kimyasal gübre kullanımının en aza indirgenmesi hedefleniyor. Yapılaşmanın altyapıya ve özelikle yağmur suyu şebekesine getireceği yükün en aza indirgenmesi için sert zeminlerin oranı düşük tutularak, mümkün olduğunca geçirgen yüzeyler kullanılıyor. Ayrıca yağmur suyunun toplanarak tekrar kullanılması hedefleniyor. Bina kapsamında kullanılacak su armatürleri ve vitrifiyelerde tasarruflu olanlar seçiliyor. Bu seçimlerde uluslararası standartlar göz önünde bulundurularak, binaların genel giderleri azaltılırken, kullanıcı konforu da artırılıyor” dedi.



İnşaat esnasında oluşacak atıkların geri dönüşümü ile ilgili kapsamlı bir atık yönetim planı hazırladıklarını belirten yetkililer şunları söyledi: ”Gülnar Koru Evleri’nde ısı yalıtımı uluslararası standartların üzerinde tasarlandı. Kullanılan malzeme tipleri ve ısıl değerleri sertifikalı ve test edilmiş markalardan seçiliyor. Bina tasarımında gün ışığından en üst düzeyde faydalanılması esas alınarak, bu sayede hem aydınlatmaya harcanan enerjinin azaltılması, hem de gün ışığının iç mekânlarda yaşayanların üzerindeki olumlu etkilerinden yararlanılması hedefleniyor. Binalar deprem konusunda en yüksek performansı gösterecek şekilde dizayn ediliyor. Konutlar nem, haşere, termal değişmeler, yoğuşma, doğal olaylar gibi dış etkenlere dayanıklı olacak şekilde inşa ediliyor. Bina kullanıcılarının iç yaşam konforu ön planda tutuluyor.”



DKY İnşaat: 2’inci Oscar’ını aldı.

Gayrimenkul sektörünün ‘Oscar’ları olarak adlandırılan Sing Of The City Awards’ta geçtiğimiz yıl ‘DKY Kartal’ projesiyle ödül alan DKY İnşaat, bu yıl ‘En İyi Pazarlama Kampanyası’ kategorisinde DKY On projesiyle büyük ödülün sahibi oldu.

DKY İnşaat’ın DKY On Kağıthane projesi Sign Of The City Awards 2016’da en iyi pazarlama ödülünü kazandı. Ayrıca 3 dalda da ‘Premium Proje’ ünvanı aldı. Gayrimenkul sektörünün en büyük sahnesine 2. kez çıkmanın mutluluğunu yasadıklarını belirten DKY İnşaat Genel Müdürü Tevfik Türel, ödülü düzenleyen Hürriyet ailesine teşekkür etti. Ali Dumankaya, ödül gecesinin tüm sektöre motivasyon ve moral kaynağı olduğunu söyledi. Geçtiğimiz yıl DKY Kartal projesi ile ödül kazandıklarını hatırlatan Tevfik Türel, “Bu yılda DKY ON Kağıthane projemiz ödüle layık görüldü. DKY ON oluşturulurken, gayrimenkul sektöründe dünyada yaşanan güncel gelişmeler ve kullanıcının ihtiyaçları doğrultusunda oluşan yeni trendler esas alındı. Bu farklı konsept; proje sahipleri, mimar, iç mimar, danışmanlar, üçüncü partiler ve reklam ajansının katıldığı workshoplar neticesinde ortaya çıktı. DKY ON konseptini, diğer konut projelerinde ayıran en büyük özellik bu. DKY On, sektörde ezberleri bozup standart gayrimenkul anlayışını değiştirecek. Projemiz inşa aşamasında önemli bir ödül alarak ne kadar daha şimdiden fark yaratmaya başladığını gösterdi” diye konuştu.

Ödüllü işler yapmaya devam edeceklerini vurgulayan Tevfik Türel şu bilgileri verdi: “Türkiye’de yaşanan olumsuz olaylara rağmen bu yıl sektörün 1 milyon 300 binine yakın konut satarak kapatacağını öngörüyoruz. Gelecek yılın sektör için çok daha iyi olacağını ve satışlarda yüzde 10’a yakın artış olacağını öngörüyoruz. DKY İnşaat’ta ise 2017 yılında 3 yeni projeye başlamayı düşünüyoruz. DKY Ada, DKY Sahil ve Business Tuzla projelerimizin inşaatlarına başlayacağız. Yıl içerisinde toplam 630 milyon dolar proje değeri üretmiş olacağız”

DKY On projesinin geleceğin Nişantaşı’sı olacak Kağıthane’de yükseldiğini aktaran Tevfik Türel proje hakkında şu bilgileri verdi: “DKY On Kağıthane İstanbul’un gelişen semti Kağıthane’de konut, ofis ve ticari alanlardan oluşuyor. 1+1,5 ve 2+1,5 olarak iki tipte 205 daire, 21 ofis, 4 dükkân ve Club On, Work On, Zone Club bulunuyor. Projede açık konseptinden yola çıkılarak toplantı odaları, oyun ve sinema bölümleri bulunuyor.”

DKY On projesi hakkında bilgi veren DKY İnşaat Satış Pazarlama Müdürü Aykut Dumankaya “Projenin sosyal alanları, projenin mekânsal olarak kalbinde yer alan yaklaşık 3 bin metrekarelik bir alandan oluşuyor. Güneş ışığından tamamen faydalanan bu alanda; projede yaşayanların dışında, dışarıdan üyelerin kullanımına da açık olan Club On adı verilen bir sosyal kulüp kurgulandı. Bu kulüp, projelerin klasik ortak alanlarından farklı olarak bir işletme şirketi tarafından işletiliyor olacak. Genelde verimli kullanılmadığını düşündüğümüz klasik ortak alanların hem finansal sürdürülebilirliği için, hem de sosyolojik sürdürebilirliği için bu yaklaşım benimsendi. İnsanların sosyal ihtiyaçlarına cevap veren bu tip ortak mekânların sağlıklı yaşaması için devamlı olarak bir yeniliğe ve bir çeşitliliğe ihtiyacı olduğunu düşündüğümüzden dışarıya açıklığı önemsiyoruz” dedi.



Extensa: Belçika’nın önde gelen Gayrimenkul şirketlerinden Extensa, Bomonti’de geliştirdiği Bomonti Modern Palas projesi ile, 9 Kasım’da gerçekleştirilen gayrimenkul sektörünün en saygın yarışması olan Sign of the City Awards’ın ‘En İyi Mimari Tasarım’ (Özel sektör) dalında tamamlanmış projeler klasmanında birincilik ödülüne layık görüldü. Bomonti Modern Palas, modern tasarımı, çevreyle uyumlu duruşu, kentsel dokuya katkısı, yalın ve zamansız çizgileri ile mimari yaklaşımlar açısından ön plana çıkmıyor. Bugüne kadar birçok ödüle sahip uluslararası mimari tasarım firması olan Swanke Hayden Connell Architects tarafından tasarlanan Bomonti Modern Palas, Avrupa’da çevreye katkılarıyla Nostra ödüllü Extensa’nın da deneyimlerini yansıttığı farklı bir proje olarak gerçekleşti.



Kent merkezinde, metroya yürüme mesafesinde yer almanın avantajlarının yanı sıra, kullanışlı plan çözümleri, doğal ışık kullanımına özel önem verilen aydınlık, ferah mekan planlamaları, tüm daireler arasında ses bariyeri ve özel akustik izolasyonla sağlanan yüksek konfor, dış cephede kullanılan ısı izolasyonu, kullanıcılarına yüksek standartlarda ve konforda yaşama imkanı sağlıyor. Proje hakkında bilgi veren yetkililer, “Bomonti Modern Palas’ın tasarım bütününde doğal enerji tasarrufuna imkan verecek çözümlemeler tercih edilmiş, binanın yönlenmesi, cephede kullanılan güneş kırıcılar, pencere boyutları ve kullanılan malzemeler buna göre seçilmiştir. Hareketli güneş kırıcılarının tasarım kimliğinin güçlü bir parçası olarak hem fonsiyonel hem de estetik anlamda binaya artı değer katması hedeflenmiştir. Gün içinde değişen konumlarıyla, bina cephesinde rastlantısal bir hareketlilik sağlanmıştır. Yalın ve çarpıcı formuyla Extensa Bomonti Modern Palas; farklı tiplerde, bahçeli, teraslı, exclusive dairelerin hayat bulduğu bir proje olarak rastlantısal ve dinamik mimari cephesiyle bölgede öne çıkıyor. İnşaat kalitesinin yanı sıra merkezi konumuyla, Bomonti’nin hızla değişen çehresine uygun, aynı zamanda mahallenin renk ve dokularıyla barışık bir tasarım ve yaşam tarzını kullanıcıyla buluşturuyor” dedi.



İŞ GYO: Adalar manzarası ödül getirdi.

İş GYO’nun Adalar manzarası ile öne çıkan projesi ‘Manzara Adalar’ Sign of the City Awards yarışmasında ‘En iyi Çok katlı Konut’ ödülüne layık görüldü. Kartal’da yükselen 640 milyon lira değere sahip projede satışlar yüzde 55’i aştı.

İş GYO’nun Manzara Adalar projesi gayrimenkul sektörüne yönelik en saygın etkinlik olan Sign of City Awards’da çok katlı konutlar kategorisinin en parlak yıldızı oldu. 500 konuğun yer aldığı Sign of the City Awards etkinliğine Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Kartal ve Beyoğlu belediye başkanları ve pek çok sektör temsilcisi katıldı. İş GYO’nun Kartal’daki Manzara Adalar projesi ise “En iyi Rezidans” ve “ En İyi Karma Kullanımlı Proje” kategorilerinde premium proje olurken, “En İyi Çok Katlı Konut” kategorisinde Sign of the City seçildi.



Anadolu yakası karayolu, raylı sistem, hava yolu ve deniz yolu ağının merkezinde yer alan Manzara Adalar projesi, prestijli ödüllere sahip olan dünyaca tanınmış mimarlık firması Perkins Eastman imzalı. 1+0’dan 5+1’e kadar değişen konut tipleri, ofis ve ticari nitelikli kullanılabilir alanlardan oluşan Manzara Adalar projesinde satışlar yüzde 55’i aştı. 36 bin 724 metrekare arsa üzerinde hayata geçirilen proje 640 milyon TL proje değerine sahip. Sign of City Awards’a geçtiğimiz yıllarda da katılan İş GYO, Tuzla Teknoloji ve Operasyon Merkezi projesi “En İyi Ofis”, Manzara Adalar projesi “En İyi Pazarlama Kampanyası”, İnistanbul projesi “En İyi Çok Katlı Konut”, “En İyi Pazarlama Kampanyası” ve “En İyi Mimari Tasarım” kategorilerinde kategorilerinin tümünde premium proje olmaya hak kazanmış, Tuzla Teknoloji ve Operasyon Merkezi projesi ile “En İyi Ofis”, İnistanbul projesi ile “En İyi Mimari Tasarım” kategorilerinde ödül almıştı.

Ülkemizde konut alımının sadece barınma ihtiyacını karşılamak için değil, aynı zamanda yatırım amaçlı olduğunu vurgulayan İş GYO Genel Müdürü Turgay Tanes, “İş GYO olarak çağdaş insana ve çağdaş kentlere yakışan mekânlar oluşturma misyonuyla hareket ederek, “doğru zamanda”, “doğru lokasyonda” projeler geliştiriyoruz. İstanbul’un yükselen değeri Kartal’da bu misyonu gerçeğe dönüştürmek üzere Manzara Adalar projesine imza attık. Anadolu yakası ve Kartal’ın kısa vadede kaydedeceği hızlı gelişim dikkate alındığında bu bölge, yatırımcılar ve oturmak üzere ev arayanlar için yüksek getiriye sahip bir bölgedir. Öte yandan Manzara Adalar İstanbul’un yükselen değeri Kartal’da yaşam, iş, eğlence ve alışveriş kavramlarının yeniden tanımlanacağı bir alan yaratılması hedefiyle oluşturulmuştur. Manzara Adalar’ın bilinen yaşam tarzının dışında sunacağı olanaklarla bölgeye canlılık getirmesi hedeflenmiştir. Projemizde, sadece Manzara Adalar sakinleri için değil tüm bölge halkına da hizmet verebilecek şekilde “cadde mağazacılığı” olarak kurgulanıyor. Manzara Adalar, kapalı/açık yüzme havuzu, açık çocuk havuzu, fitness center, SPA alanı, hobi odaları, çocuk kulübü ve çok amaçlı spor kompleksi ile yaşayanların evlerinin hemen yanı başında konforlu, her ihtiyacına cevap verebilecek nitelikte imkanlar sunuyor. Yaklaşık 2 bin 500 metrekarelik sosyal tesis alanının yanı sıra, 7/24 özel güvenliği, kapalı otopark alanı, her daire için ayrılmış yaklaşık 3 metrekarelik depo alanı, tüm dairelerde 24 saat kesintisiz enerji ve bir bölümü güneş enerjisinden faydalanılarak karşılanacak ortak alan aydınlatmaları ile aidat tasarrufu gibi özellikleriyle de keyifli ve güvenli bir hayat vadediyor. Böylesi prestijli bir projenin sektörün yine en prestijli ödüllerinden birini alması hepimize gurur vermiştir” dedi.



Manzara Adalar projesini değerli kılan özellikler arasında; Kartal’ın şehircilik açısından İstanbul’un gelişime açık bir bölgesinde bulunmasının yanı sıra bölgede hayata geçecek kentsel dönüşüm projesi ile Taksim, Levent, Maslak gibi iş alanlarına alternatif oluşturacak olması öne çıkıyor. Kuzey Marmara Otoyolu, Çanakkale Boğaz Köprüsü ve İzmit Körfez Geçişi projeleri ve bu yatırımlara bağlantılı gerçekleştirilen diğer yeni yapılanmalar bir bütün olarak düşünüldüğünde geniş çaplı bir çember içinde kalan bölgenin kalkınmasının yaratılacak sinerjiyle hız kazanması bekleniyor.



Kameroğlu İnşaat: Kameroğlu İnşaat tarafından İstanbul Büyükçekmece’de inşa edilen Pelican Hill Ihlamur Evleri’nde sona yaklaşılıyor. Sign of the City’de ‘müstakil konut’ kategorisinde finale kalan projede villaların teslimi başladı. Projenin tamamının Mayıs 2017’de teslim edilmesi planlanıyor. Pelican Hill Projesi, brüt alanları 445 ile 540 metrekare arasında değişen 4+1, 5+1 ve 6+1 villa tiplerinden oluşuyor. Yüzde 80‘i tek, yüzde 20 ‘si iki katlı olan projede bahçelerinde kendilerine ait 70 metrekare büyüklüğünde açık havuzun yer aldığı 112 adet villa yer alıyor. Pelican Hill Ihlamur Evleri projesinin tek katlı müstakil yaşam hayali olanlar için öne çıkan bir alternatif olduğunu belirten şirket yetkilileri, “Geniş bahçeli ve havuzlu olarak tasarlanan villalar ailelerin hoş vakit geçirmeleri için ideal bir yaşam sunuyor. İnşaat sektöründeki yüksek teknolojilerin kullanıldığı projede, teknik altyapı ve yalıtım sorunları göz önüne alınarak yeni çözümler üretildi. Bu nedenle projede maketten satış tercih edilmiyor. Proje, örnek villa ve örnek sokağın gösterimi ile birlikte, satın alacakları villayı yerinde göstererek kendine özgü satış politikasıyla müşterilerine sunuyor. Böylece, Pelican Hill’de yaşamayı tercih edenler, Kameroğlu İnşaat’ın sunduğu dünyaca ünlü markalardan oluşan ürün seçeneklerinden tercih ederek evlerini tasarlayabilecek ve işçilik kalitesini yerinde görme imkânına sahip olacaklar” dedi.



Kartal Belediyesi: TAK Kartal ‘En İyi Sosyal Sorumluluk Projesi’ ödülünü aldı.

Kartal Belediyesi, Hürriyet’in düzenlediği ve inşaat sektörünün en iyi projelerinin seçildiği Sign of the City Awards’da TAK Kartal ile ‘En İyi Sosyal Sorumluluk Projesi’ kapsamında ödüle layık görüldü. TAK Kartal, Kartallılarla özellikle genç tasarımcıları buluşturmak ve gençlere istihdam oluşturmak için geliştirilmiş bir proje. Kartallıların kentsel sorunlarının çözümü için tasarımcılarla Kartallıları bir araya getiren proje, 2013’te hayata geçti. Tasarımcılar Kartallılarla birlikte bu platform aracılığı ile sorunları ele alıyor ve çözümler geliştiriyor.



Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan’ın ev sahipliği yaptığı ve Hilton İstanbul Bomonti’de gerçekleşen törene; Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz, eşi Feray Öz ve kızı Zeynep Öz’ün yanı sıra; Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları; Mustafa Fehmi Okay, Ali Apaydın, Kartal Belediyesi Özel Kalem Müdürü Cem Çetin, Kartal Belediyesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren TAK Kartal Kurucusu ve Şehir Plancısı Faruk Göksu ile TAK Kartal üyeleri, iş ve sanat dünyasının tanınmış isimleri katıldı. Ödülü ise TAK Kartal adına Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz aldı.

Kartal’ın sorunlarının çözümü için mahalleliler ile tasarımcıları bir araya getiren TAK Kartal ile Kartal’da yaşam kalitesinin artırılmasını amaçlanıyor. Tasarımcıların sorunları yerinde görmesi, mahalleliye ulaşması için tasarlanmış otobüs olan TAK Kartal Gezici, TAK Tasarımcıları ile Kartallıları buluşturuyor. Proje hakkında bilgi veren yetkililer, “Proje kapsamında Kartal Meydanı’na cam elyaf takviyeli polyester kompozit malzemeden oluşan parçalarla oluşturulan TAK Kondular inşa edildi. TAK Kondular, Kartal Meydanı’nda tasarımcılar ve mahalleli bir araya getirerek farklı fikir ve düşüncelerin hayata geçirilmesi için çalışmalar yürütüyor. TAK Kamp ise fikirlerin tartışıldığı, deneyimlerin paylaşıldığı ve etkinliklerin düzenlendiği yaratıcı düşünce ve yenilik ortamı. Kamp alanında bir araya gelinen çalıştay ortamında Kartallılar ve tasarımcılar TAK Kartal için fikirler üretir” dedi. Kartal’da ‘Yakacık Meydanını Birlikte Tasarlıyoruz etkinliği düzenlediklerini belirten yetkililer, Yakacık Meydanı’nı vatandaşlarla birlikte tasarlamak için 3 günlük bir proje düzenlendiklerini dile getirdi.



Kıbrıs’a ‘özel’ ödül

İnşaat ve gayrimenkul sektörünü uluslararası normlara taşımak ve sektörü en iyiye teşvik etmek amacıyla Hürriyet öncülüğünde düzenlenen Türkiye’nin en prestijli gayrimenkul yarışması “Sign of the City Awards (SotCA) 2016’nın ‘Jüri Özel Ödülü’ Kuzey Kıbrıs’tan yarışan Milos Park Homes’un oldu. Kıbrıs Developments, Milos Park Homes projesinde tarihi ve kültürel mirasın korunmasına, çevre ve doğal yaşamın sürdürülebilirliğine, sanatın ve sanatçıların desteklenmesine ve engellilere uluslararası standartlar sağlanmasına verdikleri önem sebebiyle ödüle layık görüldü. Kıbrıs Developments adına ödülü alan Milos Park Homes Proje Tasarımı ve Pazarlama Bölümü Direktörü Harper Özbirim, bu ödülün daha da büyük projelere adım atmak üzere kendilerini yüreklendirdiğini vurguladı. Özbirim: “Türkiye’nin dev firmaları ve dev projeleri arasında yarışmaktan büyük bir heyecan ve gurur duyduk” dedi.



Metal Yapı Konut: İstanbul Tower 205 en iyi ofis seçildi.

Metal Yapı Konut ana ortaklığında Zincir Yapı tarafından İstanbul Büyükdere Caddesi üzerinde inşa edilen İstanbul Tower 205 projesi, Hürriyet gazetesi tarafından düzenlenen, çevreci ve sürdürülebilir vizyona sahip inşaat ve gayrimenkul projelerinin değerlendirildiği Sign of the City Awards’ta ‘Devam Eden En İyi Ofis’ ödülüne layık görüldü.



Gayrimenkul geliştirme ve inşaat sektöründeki 36 yıllık tecrübesiyle İstanbul’da birçok önemli projeye imza atan Metal Yapı Konut’un liderliğinde Yeşil GYO ile ortak kurulan Zincir Yapı tarafından inşa edilen İstanbul Tower 205, bir ödüle daha layık görüldü. Tasarımı Empire State ve Burj Halife gibi simge binaların dünyaca ünlü mimarlık ofisi SOM tarafından gerçekleştirilen proje, Hürriyet gazetesinin Türkiye inşaat ve gayrimenkul sektörünü desteklemek amacıyla bu yıl üçüncüsünü düzenlediği Sign of the City Awards’tan ‘Devam Eden En İyi Ofis’ ödülünü kazandı.

İstanbul’un en prestijli Merkezi İş Alanı (MİA) konumundaki Büyükdere Caddesi üzerinde hayata geçen İstanbul Tower 205’te tüm sistemler konfor öncelikli kriterlere göre incelikle tasarlandı. Metal Yapı Konut Genel Müdürü Akın Karali, üç boyutlu cephe tasarımı ile öne çıkan projenin, bölgede kendine ait yeşil alanı olan ilk bina olma özelliğini de taşıdığını söyledi. Karali, “Uluslararası teknik kriterlere göre tasarlanan İstanbul Tower 205, ‘LEED Platinum’ kalite standardına sahip, tamamen çevreci ve tasarruf odaklı olarak inşa ediliyor. İstanbul Tower 205’in sadece şehrin değil dünyanın simge binaları arasında yer alması hedefleniyor” dedi.

Akın Karali, ödülle ilgili şunları söyledi: “Sign of the City Awards sektöre değer katan, rekabeti destekleyen, başarılı, kaliteli, sürdürülebilir projeleri motive eden ve uluslararası platformda da önemli bir yere sahip bir etkinlik. Metal Yapı Konut’un prestijli projelerinden biri olan İstanbul Towers 205’in böyle önemli bir ödüle layık görülmesi bizlere gurur veriyor. Önümüzdeki dönemde de hayata geçireceğimiz projelerde her detayı incelikle planlayıp, yüksek standartlı teknoloji ile modern mimari anlayışı başarılı bir şekilde bütünleştirmeye devam edeceğiz.”

Nef: Çevreci ve sürdürülebilir vizyona sahip inşaat ve gayrimenkul projelerinin değerlendirildiği Sign of the City Awards’da bu yıl da sektörün en iyileri ve gelecek vadeden yaklaşımlar ödüllendirildi. Bu yıl da yoğun ilgi gören ödül töreni için 100’den fazla proje ‘en iyi’ olabilmek için yarıştı. Geçen yılki törende de Sign of the City’den 3 ödülle dönen Nef, bu seneki törende de En İyi Konut, En İyi Ofis ve En İyi Rezidans ödüllerine layık görüldü. Nef, tamamlanan Nef Apartments Kemerburgaz 04 ve tamamlanan Nef Offices Kağıthane 11 ile ‘En İyi Konut’ ve ‘En İyi Ofis’ ödüllerini alırken, devam eden projesi Nef Ataköy 22 ile ‘En İyi Rezidans’ ödülüne değer görüldü. Nef aldığı 3 ödülle Sign of the City’de en çok ödül alan marka oldu.



Ödül alan projeleri hakkında bilgi veren Nef İcra Kurulu Başkanı Erden Timur şunları söyledi: “Konut ve mağazalardan oluşan, Nef’in İstanbul’da hayata geçen ilk projesi olma özelliği de taşıyan Nef Apartments Kemerburgaz 04’de, bir Nef keşfi olan foldhome üniteleri de yine ilk kez hayata geçmiş oldu. Mimarisi TAGO, iç mimarisi Autoban tarafından yapılan projede anahtar teslimleri 30 Eylül 2011’de gerçekleşti. 20 bin metrekarelik bir alanda yer alan Nef Ataköy 22 ise, konutların ve AVM’nin bulunduğu podyum ve 6 kule katından oluşuyor. Projede toplam 1400 konut yer alıyor. Dünyanın en prestijli mimarlık firmalarından HOK-Washington’ın tasarladığı projede teslimlerin Mayıs 2017’de yapılması planlanıyor. İstanbul’un yeni silikon vadisi ve kentsel dönüşümün merkezi kabul edilen Kağıthane’de yer alan Nef Kağıthane 11 Ofis projesi, 9 katlı tek blokta, 107 ofis ve 8 mağazadan oluşuyor. Nef Kağıthane 11 projesinin mimari danışmanlığı, dünyanın önde gelen prestijli mimarlık firmalarından olan ve kurulduğu 1955 yılından bu yana gerçekleştirdiği projelerle pek çok uluslararası ödül alan; projeleri arasında, Londra’daki dünyaca ünlü Yeni Wembley Stadı, St. Petersburg’daki Dali Müzesi ve Çin’deki Four Seasons Oteli bulunan HOK tarafından gerçekleştiriliyor. Proje Mart 2014’te teslim edildi.”

Ulaşılabilir lüks kavramını, ‘ulaşılabilir özgürlük’ olarak yeniden ele alan Nef, fold home ve fold office konseptleriyle sabit gider ve masrafları en aza indiriyor, efektif yaşam alanları tasarlıyor. Tüm Nef projelerinde Foldhome sistemi uygulanıyor. Foldhome, alışılmış sosyal tesislerden tamamen farklı olarak ve kişiye özel kullanım alanları sunarak, 5 bin metrekarelik bir evin sahip olabileceği özellikleri 60 metrekarelik bir ev içine dahil ediyor. Foldhome sistemine göre, bir ev aldığınızda aslında 24 odalı bir eve sahip oluyorsunuz. Yaşadığınız binada yer alan size özel sinema salonundan, misafirleriniz geldiğinde ağırlayabileceğiniz misafir odalarına; mutfağınızı kirletmek istemediğinizde kullanabileceğiniz tam donanımlı bir mutfaktan, piyano veya bateri çalmak istediğinizde kullanabileceğiniz içerisinde küçük bir kayıt stüdyosuna kadar 24 farklı üniteden rezervasyon sistemiyle yararlanılıyor.



Pana Yapı: İzmir Çeşme’de hayata geçirilen ‘Jardin Eden’ projesi ‘En İyi Müstakil Konut’ ödülüne değer görüldü

Pana Yapı tarafından İzmir Çeşme’de hayata geçirilen ‘Jardin Eden’, Türkiye’nin en prestijli gayrimenkul ödülleri Sign Of The City Awards 2016’da ‘En İyi Müstakil Konut’ kategorisinde ödüle layık görüldü. 150 milyon yatırımla hayata geçen projede 118 villa ve toplam 6 ayrı konakta 60 rezidans daire yer alıyor.

Hürriyet öncülüğünde 3’üncüsü gerçekleştirilen Sign of the City Awards’ta, Pana Yapı’nın İzmir Çeşme’de hayata geçirdiği ‘Jardin Eden’ projesi, ‘En İyi Müstakil Konut’ ödülüne layık görüldü. Pana Yapı adına ödülü, Pana Holding CEO’su Kürşat Ufuk ve Jardin Eden projesinin mimarı Ayyapı ortaklarından D. Turgut Çıkış, geceye ev sahipliği yapan Hürriyet Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı’nın elinden aldı. Sakız ağaçları, Lavanta bahçeleri, üzüm bağları, otantik taş dokuları ile öne çıkan Jardin Eden, Çeşme’nin 124 bin metrekarelik bir alan üzerinde hayata geçiriliyor. Projede 44 villa ve 3 konaktan oluşan ilk etabın 2017 yılı Haziran ayında teslim edilmesi planlanıyor. İlk etap satışlarının yüzde 80’inin kısa bir sürede tamamlanması ve ikinci 2. etap villalar için gelen yoğun talep nedeniyle Pana Yapı yetkilileri, sınırlı sayıdaki villa için ön talep almaya başlayacaklarını açıkladı. Projede fiyatlar ise 1 milyon 735 bin TL ve 2 milyon 148 bin TL arasında değişiyor.

Türkiye’nin en prestijli gayrimenkul ödüllerinden birini kazanmalarının gururunu yaşadıklarını belirten Pana Yapı İnşaat Grup Başkanı Mahir Şaşmaz, Jardin Eden’in deniz manzarasına hakim konumu, meydanları, kemerleri, otoparkları ve geniş bahçeler içine konumlanmış her biri en ince ayrıntısına kadar düşünülerek tasarlanan villaları ile Çeşme’nin vazgeçilmezleri arasında yer aldığını söyledi. Projede, her villaya ait, yardımcının konaklaması için özel olarak ayrılmış müştemilat evi de bulunduğunu belirten Şaşmaz, “Ödüllü Jardin Eden projemizi, Güney Fransa ve Ege mimarisinden esinlenilerek ve harmanlayarak hayata geçirdik. Doğanın dengesini bozmadan, bulunduğu araziye uyum sağlayacak bir formda hayata geçirdiğimiz projemiz, toplam 124 bin metrekare alanla Çeşme’nin en büyük A+ villa projesi olma özelliğini taşıyor. Farklı tipte 118 villa ve toplam 6 ayrı konakta 60 rezidanstan oluşan Jardin Eden, her villanın ve her sokağın denize baktığı, sosyal olanakları arasında her villaya özel havuzların yanı sıra, çocuk havuzları, fitness, sauna ve hamamın da bulunduğu çok özellikli bir proje olarak fark yaratıyor” diye konuştu. Şaşmaz, projenin tercih edilme sebeplerinden birisinin de, bölgenin en büyük marinası olacak Şifne Marina’ya yakın mesafede yer alması olduğunu söyledi.

Çeşme Jardin Eden’in akıllı ev teknolojisiyle sadece yaz aylarında değil, yılın 12 ayında konforlu yaşam imkanı sunacağını belirten Şaşmaz, “ Zeytin atölyesi, gençlik merkezi, butik fırın, market, cafe ve restoran gibi bir çok sosyal alanında bulunduğu Jardın Eden’de müstakil yaşamın konfor ve hazzını yaşarken keyifli sosyal paylaşımların tadının çıkarılacağı alanlarda incelikle tasarlanmış ve planlanmış durumda. Proje; özellikle işadamları, üst düzey yöneticiler, sporcu ve sanatçılar tarafından yoğun ilgi görüyor. Ilıca Plajı ile Alaçatı merkeze de 6 kilometre mesafede bulunan Jardin Eden, 150 milyon TL’nin üzerindeki yatırımla hayata geçiyor. Alaçatı’ya yapılması planlanan havalimanının, bölgenin ve projenin değerini daha yukarılara taşıması bekleniyor” diye konuştu.



Vadistanbul: Sign of the City tarafından ‘En İyi Karma Kullanımlı Proje’ ödülüne layık görüldü.

Avrupa’nın da en iyi AVM ve ofis projesi olarak ödüller alan proje Artaş İnşaat ve İnvest İnşaat ortaklığıyla hayata geçiriliyor.

Artaş İnşaat ve İnvest ortaklığı ile hayata geçen Vadistanbul, projesi Sign of the City’de ‘En İyi Karma Kullanımlı Proje’ seçildi. Ayazağa’da Evyap Holding’e ait arsa üzerinde inşasına devam edilen Vadistanbul, Türkiye’nin ödüllü mimarlık ofisi İki Design ile Amerika’nın dünyaca ünlü projelerine imza atmış SOM Architecture tarafından tasarlandı. 424 bin metrekare alan üzerinde geliştirilen Vadistanbul’da; 1.900 konut, 103 bin metrekare kiralanabilir alana sahip alışveriş merkezi, 760 metre uzunluğundaki cadde üzerinde yer alan cadde mağazaları, restoranlar, 300 bin metrekare ofis alanı ile 25 bin 500 metrekare toplam alana sahip 5 yıldızlı otel bulunuyor.

Vadistanbul projesinin içinden geçen 2.4 km’lik Sadabad Deresi ile nehir hattında konumlandırılacak doğa içindeki yeme- içme alanları dikkat çekiyor. Şehrin yeni buluşma ve sosyalleşme merkezi haline gelmesi planlanan Vadistanbul Bulvar, nehir kenarındaki kafe ve restoranları ile ziyaretçilerine doğanın içerisinde keyifli bir deneyim sunacak. Vadistanbul Bulvar’da yer alacak AVM’nin, yüzde 23’ü yeme ve içme bölümlerine ayrılarak bu anlamda Türkiye’de tek olma özelliğine sahip olacak. İstanbul’un iş ve finans merkezi Maslak’ın, yaşam ve alışveriş merkezleri olarak nitelendirilen Nişantaşı, İstiklal Caddesi ile Bağdat Caddesi’nin alternatifi olarak geliştirilen Vadistanbul Bulvar, tamamlandığında yaklaşık 30 bin kişinin çalışacağı ve 42 bin kişilik gündüz nüfusuyla yeni bir kent merkezi haline gelecek.

Mimari alandaki bu dev işbirliği Vadistanbul’a ulusal ve uluslararası alanda pek çok ödülü de beraberinde getirdi. Son olarak Sign Of The City’de ‘En İyi Karma Kullanımlı Proje’ olarak ödüle layık görülen Vadistanbul Bulvar, Avrupa Gayrimenkul Ödülleri’nde (European Properties Awards - EPA) AVM’si ve ofis bloklarıyla ayrı ödüllere layık görüldü. 2015 - 2016 yılı Avrupa Gayrimenkul Ödülleri’nde; “Best Retail Architecture in Turkey, “5 star Retail Architecture in Europe” ve “Highly Commended Office Architecture” kategorilerinde AVM ve ofis alanlarıyla ödüllerin de sahibi oldu.

Vadistanbul’un yatırımcılarının tüm maliyetini üstlenerek hayata geçirdiği havaray, projeyi şehrin metro hattına bağlayacak. Yalnızca mekanik maliyeti 7.5 milyon Euro’yu bulan Havaray hattının toplam maliyeti 14 milyon Euro’ya ulaşıyor. Çalışmalarında sona gelinen Havaray hattı tamamlandığında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) devredilecek.