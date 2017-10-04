Ara
MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Hürriyet >Dünya>Sigmar Gabriel neden susuyor?

    Sigmar Gabriel neden susuyor?

    BERLİN
    04.10.2017 - 11:41 | Son Güncelleme:

    Seçimlerin üzerinden on günü aşkın süre geçmesine rağmen SPD eski lideri ve Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, hâlâ bir değerlendirmede bulunmadı.

    SPD, tarihin en ağır yenilgisini alınca partinin önde gelen tüm isimleri görüş belirtti ve pozisyonlarını belirledi. Ancak Gabriel, şimdiye kadar hiçbir şey söylemedi. SPD'nin dört yıldan beri CDU/CSU ile yaptığı koalisyonu sürdürmesinden yana olduğu bilinen Gabriel, bu görüşünü de açıkça kamuoyuyla paylaşmaması dikkati çekti.
    Andrea Nahles'in grup başkanı olmasına karşı olan ve onun yerine parti Genel Başkanı Martin Schulz’un görevi almasından yana olduğu bilinen Gabriel, bu durumla ilgili de suskunluğunu korudu. Gabriel’in tüm bu sessizliği ise ‘Federal Mecliste bu dönem önemli sorumluluk üstlenmek istemiyor” yorumlarına neden oldu.
    Gabriel’in de, SPD eski lideri Gerhard Schröder gibi meclis dışında aktif olmak istediği ancak Schröder gibi şirket yönetimlerinde yer almaya sıcak bakmadığı belirtiliyor.

    Etiketler: ALMANYA , seçim , Sigmar Gabriel , SPD
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri