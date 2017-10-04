Sigmar Gabriel neden susuyor?

SPD, tarihin en ağır yenilgisini alınca partinin önde gelen tüm isimleri görüş belirtti ve pozisyonlarını belirledi. Ancak Gabriel, şimdiye kadar hiçbir şey söylemedi. SPD'nin dört yıldan beri CDU/CSU ile yaptığı koalisyonu sürdürmesinden yana olduğu bilinen Gabriel, bu görüşünü de açıkça kamuoyuyla paylaşmaması dikkati çekti.

Andrea Nahles'in grup başkanı olmasına karşı olan ve onun yerine parti Genel Başkanı Martin Schulz’un görevi almasından yana olduğu bilinen Gabriel, bu durumla ilgili de suskunluğunu korudu. Gabriel’in tüm bu sessizliği ise ‘Federal Mecliste bu dönem önemli sorumluluk üstlenmek istemiyor” yorumlarına neden oldu.

Gabriel’in de, SPD eski lideri Gerhard Schröder gibi meclis dışında aktif olmak istediği ancak Schröder gibi şirket yönetimlerinde yer almaya sıcak bakmadığı belirtiliyor.