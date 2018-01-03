Ara
MENÜ
Dünya Haberleri
DÜNYA
    Haberler >Dünya>Sığınmacılara yaş tespiti önerisi tartışma çıkardı

    Sığınmacılara yaş tespiti önerisi tartışma çıkardı

    AA
    03.01.2018 - 12:28 | Son Güncelleme:

    Almanya’da sığınmacıların yaşlarının doktorlar tarafından tespit edilmesi tartışılıyor.

    BAVYERA Eyaleti İçişleri Bakanı Joachim Herrmann, Funke Medya Grubu’na bağlı gazetelere yaptığı açıklamada, ülkeye gelen ve reşit yaşta olup olmadığı açıkça görülemeyen sığınmacılara yaş testi yapılması yönünde bir düzenlemenin gerekli olduğunu savundu. 

    Hıristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) Genel Başkan Yardımcısı Thomas Strobl de sığınmacıların yaşlarının doktorlar tarafından tespit edilmesini talep ederek, şüphe halinde sığınmacıların el ve bilek röntgeninin çekilmesi gibi tıbbı muayenenin yapılabileceğini öne sürdü.
    Sosyal Demokrat Partili (SPD) sağlık politikaları uzmanı Karl Lauterbach da röntgen filmi çekmenin sığınmacıların reşit olup olmadığını tespit etmek için yeterli olacağını söyledi.

    HUZURA MÜDAHALE OLUR
    Ancak Alman Tabipler Birliği Başkanı Frank Ulrich Montgomery, Süddeutsche Zeitung gazetesine yaptığı açıklamada, siyasetçilerin, el ve bileklerinin röntgen çekilmesi gibi yöntemlerle sığınmacıların yaşlarının tespit edilmesi yönündeki talebini eleştirerek, tedavi gerektirici bir durum olmadan röntgen çekilmesine karşı olduğunu belirtti.
    “Bu her sığınmacıya yapılsa insan huzuruna bir müdahale olur” diyen Montgomery, röntgen filmi çekme yöntemiyle yaş tespiti yapmanın ayrıca zahmetli, pahalı ve hata payının yüksek olduğunu kaydetti.
    Montgomery, radyasyondan koruma yönetmeliğine göre sadece yargılama süreci kapsamında röntgen çekilerek yaşın tespit edilebileceğine işaret etti.

    TARTIŞMAYA CİNAYET YOL AÇTI
    Bu tartışma Almanya’nın Kandel kentinde Afgan sığınmacı gencin, kendisi gibi 15 yaşındaki kız arkadaşını bıçaklayarak öldürmesinin ardından alevlenmişti. Kızın babası, Afgan gencin 15 yaşında olmadığını, katil zanlısının yaşının mahkeme sürecinde belli olacağını belirtmişti.

    Etiketler:
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri