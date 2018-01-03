Sığınmacılara yaş tespiti önerisi tartışma çıkardı

BAVYERA Eyaleti İçişleri Bakanı Joachim Herrmann, Funke Medya Grubu’na bağlı gazetelere yaptığı açıklamada, ülkeye gelen ve reşit yaşta olup olmadığı açıkça görülemeyen sığınmacılara yaş testi yapılması yönünde bir düzenlemenin gerekli olduğunu savundu.

Hıristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) Genel Başkan Yardımcısı Thomas Strobl de sığınmacıların yaşlarının doktorlar tarafından tespit edilmesini talep ederek, şüphe halinde sığınmacıların el ve bilek röntgeninin çekilmesi gibi tıbbı muayenenin yapılabileceğini öne sürdü.

Sosyal Demokrat Partili (SPD) sağlık politikaları uzmanı Karl Lauterbach da röntgen filmi çekmenin sığınmacıların reşit olup olmadığını tespit etmek için yeterli olacağını söyledi.

HUZURA MÜDAHALE OLUR

Ancak Alman Tabipler Birliği Başkanı Frank Ulrich Montgomery, Süddeutsche Zeitung gazetesine yaptığı açıklamada, siyasetçilerin, el ve bileklerinin röntgen çekilmesi gibi yöntemlerle sığınmacıların yaşlarının tespit edilmesi yönündeki talebini eleştirerek, tedavi gerektirici bir durum olmadan röntgen çekilmesine karşı olduğunu belirtti.

“Bu her sığınmacıya yapılsa insan huzuruna bir müdahale olur” diyen Montgomery, röntgen filmi çekme yöntemiyle yaş tespiti yapmanın ayrıca zahmetli, pahalı ve hata payının yüksek olduğunu kaydetti.

Montgomery, radyasyondan koruma yönetmeliğine göre sadece yargılama süreci kapsamında röntgen çekilerek yaşın tespit edilebileceğine işaret etti.

TARTIŞMAYA CİNAYET YOL AÇTI

Bu tartışma Almanya’nın Kandel kentinde Afgan sığınmacı gencin, kendisi gibi 15 yaşındaki kız arkadaşını bıçaklayarak öldürmesinin ardından alevlenmişti. Kızın babası, Afgan gencin 15 yaşında olmadığını, katil zanlısının yaşının mahkeme sürecinde belli olacağını belirtmişti.