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    Hürriyet >Dünya>Sığınmacılara tekme atan kameramanın cezası onandı

    Sığınmacılara tekme atan kameramanın cezası onandı

    Hürriyet Haber
    03.10.2017 - 09:21 | Son Güncelleme:

    Mahkeme, sığınmacılara tekme atan kameramana verilen 3 yıl hapis cezasını onadı.

    Macaristan-Sırbistan sınırında polisten kaçmaya çalışan sığınmacılara tekme atıp çelme takan kadın kameraman Petra Laszlo'ya verilen 3 yıl hapis cezası onandı.

    Szeged Bölge Mahkemesinde görülen duruşmada Suriyeli mülteciyi savunan Helsinki Komisyonu'nun avukatı, sanık Laszlo'nun topluluğa karşı şiddete başvurmak ve suça teşebbüs suçundan yargılanması gerektiğini savundu.

    Laszlo'nun avukatı ise daha önce verilen kararın iptalini talep etti. Hakim Andras Szabo, sanık Laszlo'ya verilen 3 yıllık hapis cezasının onandığını açıkladı.

    2015 yılı Eylül ayında, Macaristan-Sırbistan sınırındaki Röszke kasabasında görev yapan kadın kameraman Petra Laszlo'nun, polisle sığınmacılar arasından çıkan arbede sonrası kaçmaya çalışan sığınmacı küçük kıza tekme atması ve kucağındaki çocuğuyla kaçmaya çalışan babayı çelme takıp düşürmesi büyük tepkilere neden olmuştu.

    Olayın hemen ardından kameramanın işine son verilmiş, hakkında dava açılmıştı.

    Etiketler: Macaristan , kameraman , Göçmen
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