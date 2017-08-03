Sığınmacılar için mobil duşlar kurulacak

DANIŞTAY, Calais kentindeki sığınmacılara su verilmesi yönünde kararı onaylamıştı. Danıştayın bu kararından sonra BFM televizyonuna konuşan Calais Belediye Başkanı Natacha Bouchart, Jungle’ın yeniden oluşması ve binlerce sığınmacının yeniden şehirde birikmesi riskine dikkati çekerek, “Calais halkını korumak zorundayım ve bu nedenle sığınmacılara su verilmesi için alınacak tüm önlemleri reddediyorum” ifadelerini kullanmıştı.

Çok sayıda dernek, bölgede bulunan yaklaşık 400 sığınmacının temiz suya erişim sağlayabilmesi yönünde çağrıda bulunmuştu. Konunun mahkemeye taşınması üzerine Lille İdare Mahkemesi, belediye ile valiliğin, içme suyu ve duş ihtiyacının sağlanabilmesi için çalışma yapmaları kararı almış, bu karara yapılan itirazı ise Danıştay dün reddetmişti.

KAMP BÖLGESİNE UZAK OLACAK

Daha önce Lille İdare Mahkemesinin kararına Calais Belediyesi ile itiraz eden İçişleri Bakanlığı, Danıştayın söz konusu kararından sonra, Calais kentine mobil duşlar konulacağını fakat sığınmacıların tekrar toplanmasını önlemek için kamp bölgesinden uzak yerlerin tercih edileceğini açıklamıştı.

Yetkililer, mart ayında insani yardım kuruluşlarının sığınmacılara yiyecek ve içecek yardımı yapmasını yasaklamış ancak tepkiler üzerine yasak kaldırılmıştı. Bölgedeki sığınmacılar, zor şartlar altında yaşamaya çalışıyor.