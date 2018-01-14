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    Sığınmacılar için adalet istediler

    AA
    14.01.2018 - 11:04 | Son Güncelleme:

    Belçika’da binlerce gösterici, Mülteci ve Göç Bakanı Theo Francken’in ülkedeki Sudanlı sığınmacılara yönelik politikasına karşı protesto yürüyüşü düzenledi.

    BAKAN Francken, Brüksel’deki Kuzey Tren İstasyonu’nda toplanan binlerce kişi tarafından protesto edildi. Çeşitli sendikalar, sivil toplum kuruluşları ve insan hakları savunucularının katıldığı gösteride “Sığınmacılara adalet”, “Sığınmacılık suç değildir” yazılı pankart ve afişler taşındı. Francken’i istifaya davet eden sloganların atıldığı protesto yürüyüşü, Yeni Pazar Meydanı’nda son buldu.
    Yürüyüş nedeniyle yollar trafiğe kapatıldı ve güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarıldı.

    Sığınmacılar için adalet istediler

    Francken’in geçen yıl Sudan’ın Brüksel Büyükelçiliği ile vardığı anlaşmayla ülkede yasa dışı kalan Sudanlı göçmenlerin Sudan’dan gelen bir heyet tarafından tespit edilerek ülkelerine geri gönderilmesinin kararlaştırılması tartışmalara neden olmuştu.

    Belçika’daki insan hakları grupları, Sudan’dan gelen heyetin özellikle siyasi bağlantıları olan sığınmacıları tespit edeceğini, bu kişilerin Sudan’a iadesi sonrasında tehlikeyle karşı karşıya kalacağını iddia etmişti.
    Francken’in anlaşması çerçevesinde Sudan’a iade edilen sığınmacılardan bazılarının işkenceye maruz kaldığına yönelik iddialar ortaya atılmıştı. Bu iddialar üzerine Belçika’daki muhalefet partileri ve koalisyon ortaklarından Flaman Hıristiyan Demokratların (CD&V) bazı üyeleri Theo Francken’in istifasını talep etmişti.

    Sığınmacılar için adalet istediler

    Etiketler: GÖÇ BAKANI
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