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    Sığınmacılar için 3 bin kişilik insan zinciri

    AA
    22.01.2018 - 10:15 | Son Güncelleme:

    Belçika’nın başkenti Brüksel’deki Kuzey Tren İstasyonu’nda, sığınmacılara destek için yaklaşık 3 bin kişilik eylem düzenlendi.

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    • Sığınmacılar için 3 bin kişilik insan zinciri
    • Sığınmacılar için 3 bin kişilik insan zinciri
    • Sığınmacılar için 3 bin kişilik insan zinciri
    • Sığınmacılar için 3 bin kişilik insan zinciri

    BELÇİKA polisinin sığınmacılara yönelik operasyon düzenleyeceği iddiası üzerine, Brüksel’deki Kuzey Tren İstasyonu ile Maximilan Parkı arasında insan zinciri oluşturuldu. Bir kilometreden fazla uzunluğu bulunan insan zincirine katılanlar, Mülteci ve Göç Bakanı Theo Francken aleyhine sloganlar attı.
    Çeşitli sendikalar, sivil toplum kuruluşları ve insan hakları savunucularının katıldığı gösteride ‘Sığınmacılara adalet’, ‘Hepimiz aynıyız’ yazılı pankart ve dövizler taşındı. Gösteri dolayısıyla çevre yollar trafiğe kapatıldı ve güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarıldı.

    İŞKENCE İDDİALARI
    Francken’in geçen yıl Sudan’ın Brüksel Büyükelçiliği ile vardığı anlaşmayla, ülkede yasa dışı kalan Sudanlı sığınmacıların buradan gelecek bir heyet tarafından tespit edilerek geri gönderilmesinin kararlaştırılması tartışmalara neden olmuştu.
    Belçika’daki insan hakları grupları, Sudan’dan gelen heyetin özellikle siyasi bağlantıları olan sığınmacıları tespit edeceğini, bu kişilerin Sudan’a iadesi sonrasında tehlikeyle karşı karşıya kalacağını iddia etmişti.
    Francken’in anlaşması çerçevesinde, Sudan’a iade edilen sığınmacılardan bazılarının işkenceye maruz kaldığına yönelik iddialar ortaya atılmıştı. Bu iddialar üzerine Belçika’daki muhalefet partileri ve koalisyon ortaklarından Flaman Hristiyan Demokratların (CD&V) bazı üyeleri Francken’in istifasını talep etmişti.

    Etiketler: avrupadan haberler , sığınmacı
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