'Sigarayı bıraktırdım, gidiyorum şimdi...' Sarallar-Şahinler çatışmasının hikayesi

Soğuk bir kış günü... Yer: Roma'da bir alışveriş merkezinin otoparkı...

İtalya'da uyuşturucuyla yakalanıp üç ay hapis yatan bir Türk vatandaşı özgürlüğüne kavuşunca soluğu bu AVM'de almış...

Ama otoparkta yalnız değil... Onu gizlice izleyen iki Türk vatandaşı daha var. İki yanından adama yaklaşıyorlar.

Onları fark ettiğinde artık çok geç; çapraz ateşe alınıyor ve orada can veriyor.

Türk polisi İtalya'da işlenen bu cinayeti işleyenleri, kısa süre sonra yaptıkları telefon görüşmesinde geçen şu cümle sayesinde tespit ediyor:

“Burada sigara terapisi uygulamaya geldim. Sigarayı bıraktırdım, gidiyorum şimdi."

İki organize suç örgütünün İstanbul sokaklardan Türkiye dışına taşan 13 yıllık kanlı çatışmaları böyle başlamıştı.

İki tarafın "sigara" şifreli mesajları polis radarına takıldı ve bugün de mahkeme salonlarında süren hesaplaşmanın sloganı oldu.

Peki, Sarallar ve Şahinler 2004 yılından beri neden çatışıyor? "Şirinler" bu hesaplaşmanın neresinde?

Hukuk ayağı İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde “kavga-dövüş” sürüyor.

BİR ZAMANLAR ARKADAŞTILAR

Bir zamanlar arkadaş olan iki grubun liderleri, Burhanettin Saral ve Sedat Şahin... Son olarak Saral grubunun Güngören’de saldırdığı Şirinler adlı bir grup gündeme geldi.

Geçmiş yıllarda adı bazı çatışmalarda geçen Şirinler grubu, başlarda Saral grubu ile hareket ediyordu. Ancak daha sonra aralarındaki maddi anlaşmazlık nedeniyle husumet oluşmuştu. Saral grubu Kenan Şirin’i öldürmesiyle birlikte grubun başına geçen Mehmet Sabri Şirin, Sedat Şahin grubuyla hareket etmeye başladı.

Kadıköy’de tefecilik yapan Kamber Ocaklı, kendisine borcu olduğu gerekçesiyle Sedat Şahin tarafından sıkıştırıldı. Ocaklı, Şahin’in baskısından kurtulmak için Hüseyin Saral’dan yardım istedi. İşte bu yardım talebi yıllarca sürecek bir husumetin fitilini ateşledi. Saral’ın adamları Ocaklı’yı korumaya aldı. 4 Ekim 2004’te Şahin’in sağ kolu Zekeriya Kocaman ve 4 adamı ile Saral’ın adamları arasında çatışma çıktı. Zekeriya Kocaman felç oldu.

SARALLAR’IN LİDERİ ÖLDÜRÜLDÜ

Sedat Şahin, Saral’dan intikam alacağına söz verdi. Yurt dışına kaçan Hüseyin Saral, 29 Ekim 2004’te İtalya’da esrarla yakalandı, 26 Ocak 2005’te serbest bırakıldı. Haberi alan Şahin, adamı Dursun Ali ile birlikte İtalya’ya gitti.

29 Ocak’ta İtalyan makamlarının Hüseyin Saral hakkındaki sınırdışı kararını kaldırınca Sedat Şahin, adamlarını İtalya’ya çağırdı. 31 Ocak 2005’te Hüseyin Saral, Roma’daki Le Spighe Alışveriş Merkezi’nin otoparkında çapraz ateşe tutularak öldürüldü.

Hüseyin Saral’ın öldürülmesinden sonra Şahin bir adamıyla yaptığı görüşmede, “Burada sigara terapisi uygulamaya geldim. Sigarayı bıraktırdım, gidiyorum şimdi” dediği dinlemeye takıldı.

İNTİKAM YEMİNİ ETTİLER

Hüseyin Saral’ın cenazesi Atatürk Havalimanı’na geldiğinde, Saral Ailesi tabutun başında intikam yemini etti. Bu yeminin ardından Saral grubu, Sedat Şahin’in avukatı Atalay Cebesoy’un da arasında bulunduğu 5 kişiyi öldürdü, 4 adamını yaraladı. Bu saldırıların ardından yapılan operasyonlarda her iki taraftan çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Çatışmaların ardı arkası kesilmeyince devreye, Sami Hoştan girdi. Sedat Şahin ile Saral grubu arasında Sami Hoştan’ın aracılık etti. İki grup saldırmazlık anlaşması yaptı. Bu anlaşma nedeniyle Sedat Şahin ve yakınındaki adamlar daha rahat hareket etmeye başladı.

Anlaşmaya Saral grubunun başındaki isim Burhanettin Saral sadık kalırken, Saral ailesinden Hüseyin Saral’ın Romanya’da geçmişte birlikte iş yaptığı ve sevdiği yeğeni Yakup Kerem Saral, karşı saldırılarda Şahin soyadlı birinin vurulmadığını, bu nedenle karşılık vermiş sayılamayacaklarını belirterek grup kararından ayrıldı.

NİŞANTAŞI’NDA KARDEŞİ ÖLDÜRÜLDÜ

Saldırmazlık anlaşması nedeniyle Sedat Şahin ve adamları rahat hareket ederken Yakup Kerem Saral çoktan bir tetikçi grup ayarlamış ve Nişantaşı’nda oturan Vedat Şahin’i takip etmeye başlamıştı. 4 ay süren takibin ardından 2014 yılında Vedat Şahin ve adamı sokak ortasında kaleşnikoflarla taranarak öldürüldü. Yakup Kerem Saral’ın cep telefonuna, “Sigarayı bıraktım abi” mesajı geçilmesi Sedat Şahin’in Hüseyin Saral’ı öldürdüğünde geçtiği mesajı akla getirdi.

ŞAHİN’İN VİLLASI TARANDI

19 Mayıs 2016 günü Sedat Şahin’in Beykoz’daki villası uzun namlulu dürbünlü silahlarla 1 kilometre mesafeden tarandı. Saldırıda kayınvalidesi kolundan yaralandı. Sedat Şahin’in bu saldırıya karşılık vermesi uzun sürmedi. Saral grubu üyesi 3 kişi İstanbul’un değişik yerlerinde öldürüldü. Polis çatışmaların önüne geçmek için operasyon üstüne operasyon yaptı. Gruplardan LAW silahı bile çıktı.

BABASININ İNTİKAMINI ALDI

Tarihler 31 Ocak 2017’yi gösterdiğinde, Beykoz’da bir restoranda silah sesleri yankılandı. Hüseyin Saral’ın oğlu Hüseyin Mert Saral, babasının ölümüyle ilgili istihbarat sağladığı iddia edilen Mehmet Ali Büyüksarıalioğlu’nu tabancayla öldürmüştü. Oğul Saral, poliste, saldırıyı intikam almak amacıyla yaptığını söylemekten çekinmedi.

Bu olayların ardından Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiperi her iki gruba yönelik seri operasyonlar düzenledi. Saral grubunun lideri Burhanettin Saral adamları yakalanırken, Sedat Şahin’in adamları da gözaltına alındı. Sedat Şahin adreslerde bulunamamıştı. Sedat Şahin’de Beykoz’da bir çiftlik evinde silahlarla birlikte yakalandı.

SARALLAR-ŞİRİNLER ÇATIŞMASI

Şirinler çetesini Kenan Şirin ve kardeşi Mehmet Sabri Şirin birlikte yönetiyordu. Saral grubuyla birlikte hareket ediyordu. Saral grubunun Sedat Şahin’le çatışmasında da Saral grubunun yanında yer almıştı. 2013 yılında Şirinler çetesi ile Saral grubunun arası açıldı. O dönem anlaşmazlığın uyuşturucudan kaynaklandığı iddia edildi.

Aynı yıl Şirinler’in hakim olduğu Güngören’de çatışmalar yaşandı. 7 kişi yaralandı. Bu olayların ardından iki gruba yönelik operasyonda 49 kilo eroin, 33 kilo ecstasy olmak üzere toplam 82 kilo uyuşturucu madde, 14 ruhsatsız silah, 2 av tüfeği, 1 adet 1 metrelik sallama bıçak, çok sayıda fişek ele geçirildi. Ümit Saral ve Mehmet Sabri Şirin’in de arasında bulunduğu 29 kişi yakalandı.

KARDEŞ ŞİRİN ÖLDÜRÜLDÜ

İki grup arasındaki husumet gittikçe alevlendi. 2016 yılında Mehmet Sabri Şirin’in kardeşi Kenan Şirin, Saral grubu tarafından evinde sıkıştırıldı. İşkence gördü ve öldürüldü. Saral grubu, Mehmet Sabri Şirin’in de öldürülmesini istiyordu. Peşine "Buji Ferhat" lakaplı Ferhat Solmaz’ı taktı. Ferhat Solmaz, adamlarıyla birlikte silahlı saldırı hazırlığındayken yakalandı. Tetikçi grup yakalanmıştı ancak yeni bir grup oluşturulmuştu.

ŞİRİNLER EVİNDE VURULDU

Saral grubu, Şirinler grubunun lideri Mehmet Sabri Şirin’in Güngören’de olduğunu öğrenmişti. Şirinler grubu Güngören ve çevresinde hakimdi. 3 Haziran 2017 akşam saatlerinde, Sarallar grubu kaleşnikoflarla saldırı düzenledi. Saldırı sırasında lider yoktu ancak adamları oradaydı.

Şirinler çetesi üyesi 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Saldırı öyle uluorta yapılmıştı ki sokaktan geçen 5 vatandaşta yaralandı. Polis olayın ardından operasyon düzenledi. Silahlı saldırıyı düzenleyen 4 kişinin de arasında bulunduğu 15 kişi yakalandı.

74 sanıklı Sarallar-Şahinler davasında 6 ve 7 Haziran'da yapılan duruşmalarda Sedat Şahin, "Ben suç örgütü lideri değilim" sözüyle ifadesine başladı. Sonra şunları söyledi:

OLAYLI DURUŞMALAR

"Benim paralı askerlerim de yok. Bu salonda aramda kan bağı olanlar da var, kan bağım olmayanlar ise benim gönül dostlarımdır.Bu insanların benim etrafımda toplanmalarının nedeni bana gönül vermeleri. Bir yandan da benim güvenliğim için yanımda duruyorlar. Pompalı tüfekle gelmelerin nedeni dayılarının güvenliği. Bana mafya kisvesi giydiremezsiniz, bu bana bol gelir. Bugün buraya getirildiğimde aşağıda Burhanettin Saral (Sarallar’ın liderlerinden tutuklu sanık) ile karşılaştım. Benim yüzüme bakamadı."

Bunun üzerine arka sıralarda oturan tutuklu sanık Burhanettin Saral ayağa kalkarak, "Niye yüzüne bakamayacağım ya. Sana dönüp bakmayan namerttir" diye bağırınca salon karıştı, jandarmalar araya girdi.

Organize suç örgütlerinin birbirlerinin içine "ajan" soktuğu iddialarının da seslendirildiği dava sürüyor. Sanıklar suçlamaları reddediyor. Son duruşma bugün yapıldı ve yine taraflar arasında kavga çıktı.

Sedat Şahin dahil 11'İ tutuklu, Burhanettin Saral dahil 63'ü tutuksuz olan 74 sanığın yargılanmasına devam ediliyor.