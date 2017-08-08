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    Sigaradan bu hale geldi: Yaşam savaşı veriyor

    İHA
    08 Ağustos 2017 - 20:10Son Güncelleme : 08 Ağustos 2017 - 20:10

    Samsun'da içtiği sigaradan üzerindeki elbisesi tutuşan gözleri görmeyen yaşlı adam yanarak ağır yaralandı.

    Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Hastane Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yeğeninin yanında kalan ve 40 yıldır gözleri görmeyen Sefer Ünlü (70) adlı yaşlı adam kaldığı odasındaki yatağında sigara içerken sigaradan elbisesi tutuştu.

    HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

    Alevler içinde kalan Sefer Ünlü'nün feryadı üzerine evde bulunan yakınları odaya koştuklarında yandığını görünce üzerine kova ile su döküp söndürdüler. 112 Acil Servis ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Sefer Ünlü hastanenin yanık merkezinde tedavi altına alındı. Yaşlı adamın hayatı tehlikesinin bulunduğu ve 2 ve 3. derece yandığı öğrenildi.

    Etiketler: Sigara , samsun , İlkadım
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