Şifreniz çalındı mı? Hemen kontrol edin

Yeni ve eşsiz bir şifre arayışındaysanız size yardımcı olamayız ama Troy Hunt, en azından kullanmamanız gereken şifreler konusunda yanınızda. Have I Been Pwned sitesinin arkasındaki güvenlik uzmanı Hunt, geçtiğimiz hafta 306 milyon adet, daha önce ele geçirilen şifreyi arayabildiğiniz bir araç yayınladı. Sayısız veri güvenlik ihlali sonucu elde edilen şifreyi barındıran aracın amacı kişilere ve firmalara çevrimiçi güvenliklerini arttırmaları konusunda yardımcı olmak. Belirlediğiniz bir şifre konusunda nihai kararı vermeden önce şifreyi bu araca girerek, daha önce çalınan şifreler arasında olup olmadığını kontrol etmeniz mümkün.

Güvenlik ihlalleri kontrolünüz dışında olduğu için, kaba kuvvet kullanan saldırılara dayanıklı şifreler seçmek büyük önem taşıyor. İdeal olarak şifreniz en az 16 karakter olmalı, sayılar, semboller ve hem büyük hem küçük harfler içermeli. Ama dünyadaki en güvenli şifre bile, eğer bir hacker'in araç çantasında bulunuyorsa işe yaramaz. Bu durumda güvenliği sağlamanın tek yolu yeni bir şifre belirlemek ve mümkünse belli aralıklarla şifreyi değiştirmek.

Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü, geçtiğimiz günlerde sitelere bir tavsiyede bulundu ve insanların ayarladığı şifrelerin, daha önce çalınmış şifrelerden olup olmadığını kontrol etmelerini önerdi . Ama 306 milyon şifreyi kullanım dışı bırakırlarsa, eşsiz bir şifre bulmak epey zor bir iş olabilir.



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