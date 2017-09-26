Sıfıt atık seferberliği başlatalım

Emine Erdoğan’ın öncülüğünde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca başlatılan “Sıfır Atık Projesi”nin yaygınlaştırılmasına ilişkin program dün Cumhurbaşkanlığı’nda yapıldı. İlk olarak 4 ay önce Cumhurbaşkanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda uygulanmaya başlayan projenin, 2018 yılına kadar tüm Türkiye’de uygulanması hedefleniyor. Emine Erdoğan, özetle şunları söyledi:

ÇEVRE PROJESİ

“Öncelikle kamu kurumlarında, nihai olarak tüm Türkiye’de yaygınlaşmasını umduğumuz katı atık projesi sadece bir çevre duyarlılığı projesi değil, insanlığın geneli adına bir sorumluluk projesidir. Bu atıklar toprağı suyu ve tüm canlıları zehirliyor. Dünya bankası raporlarına göre yılda 1.3 milyar ton atık miktarının 2025’te 2.2 milyar tona ulaşması beklenmektedir. Bugün üretim için harcadığımız çaba kadar tükettiklerimizin verdiği zararı bertaraf etmek için uğraşıyoruz. Konforlu hayat beklentileri insanlığı tüketim toplumu haline getirdi. İsraf gündelik hayatı kuşattı. Teknoloji yeni imkânlar getirse de bizden çok şey götürdü. Çevre dostu bir yaşam modeli tüm dünyanın arayışıdır. Bunun ilk adımı sıfır atıktır.” Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki de “Proje kapsamında 4 ayda 45 ton kâğıt, 11 ton plastik, 60 ton da atık ayrıştırdık. Sadece kâğıttan 764 ağaç kurtuldu. 8 ton sera gazını azattık” dedi.