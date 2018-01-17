Sıfır noktasında tatbikat çember planı

Askeri kaynaklar, sınır hattında konuşlu birliklerin günün her saatinde Afrin harekâtına başlamak için hazır olduğunu söylediler. Bölgede hazır bulunanlarla birlikte başka yerlerden gelen komando birlikleri dün güne Afrin’deki arazi koşullarına benzeyen sınırın sıfır noktasında tatbikat yaparak başladı. Tam teçhizatlı birlikler kimi zaman siper kazıp mevzi tuttu. Komandolar öncü birliklerden gelen uyarılara göre arazide düşman hedeflerine karşı pozisyon alma, sahaya uygun dağılma eğitimi de yaptı. Zırhlı birlikler de araçların motorları çalışır vaziyette destek pozisyonu aldı. Özel Kuvvetler’e bağlı ‘Bordo Bereli’ timler de sınırın sıfır noktasında görülmeye başlandı. Bordo Bereliler’in olası harekât öncesi vurucu öncü güç olarak devreye girmeleri bekleniyor. Timlerde görevli bazı Bordo Bereliler’in sivil olması dikkat çekti. Sivillerin keşif amacıyla bölgeye geldikleri değerlendiriliyor.

DÖRT KOLDAN KUŞATMA

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın işaret ettiği ÖSO ile başlatılması öngörülen operasyonun ilerleyen sürecinde Afrin’in kuşatılması planlanıyor. Buna göre kuzey ve batıdan TSK unsurları, doğu ve güneyden ÖSO güçleri bölgeyi çember altına alacak. Gözlem noktaları için İdlib bölgesinde bulunan Türk askeri önceki gece güneyden de Afrin’i vurdu. Afrin doğusundaki Azez’de bulunan ÖSO güçleri alarm durumuna geçmiş vaziyette. Afrin’de PYD’lilerin bulunduğu kontrol noktalarına yakın yerlerde siperler kazan ÖSO güçleri, PYD tarafından yapılan taciz atışlarına da Doçka ve diğer makineli tüfeklerle karşılık veriyorlar. ÖSO, Afrin için 20 bin kişilik gücün hazır olduğunu açıklamıştı. TSK’nın sınır hattına personel ve aralarında tankların da bulunduğu zırhlı ve paletli araçların sevkıyatı da devam ediyor. Suriye tarafından olası bir saldırıya karşı 40 kilometre menzile sahip hava savunma füze sistemi I-HAWK’lar da etkin şekilde devreye sokulmuştu.

AKKOR’LU TANKLAR SINIRDA

TSK’nın Afrin sınırına sevkettiği zırhlı paletli araçların önemli bir kesimini ASELSAN tarafından üretilmiş Aktif Koruma Sistemi (AKKOR) ile donatılmış tanklar oluşturuyor. Fırat Kalkanı Harekâtı’na katılan tankların DEAŞ’ın anti tank füzelerinin hedefi olmasını dikkate alan TSK, Afrin hattına AKKOR’la donatılmış tankları gönderdi. Füze imha mühimmatı, üzerinde bulunan sensörler yardımıyla yaklaşmakta olan tanksavar tehdidini en yakın olduğu anda patlatarak etkisiz hale getiriyor.