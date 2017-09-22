Sıfır kilometre aldığı otomobil hasarlı çıktı

Sivas'ta geçen yıl yetkili bir bayiden 70 bin TL ödeyip sıfır otomobil alan kamu görevlisi Orhan Güven, aracını satmak isteyince, aracı için aldığı ekspertiz raporu ile şok yaşadı. Rapor ile aracının kaportasındaki bazı aksamların hasarlı olduğu için onarılarak boyandığını öğrendi. Aracında değer kaybı oluşan Güven, firmanın şikayetlerine karşı sessiz kalması üzerine önce konuyu Tüketici Hakem Heyetine ardından da yargıya taşıdı.

Orhan Güven'in kamu çalışanı olması dolayısıyla yerine avukatı Çağrı Arslan açıklama yaptı. Arslan açıklamasında müvekkilinin firma tarafından mağdur edildiğini belirterek, "Müvekkilimiz, 2016 yılında yetkili bayisinden almış olduğu aracı satmak istemesi üzerine yapılan ekspertiz raporunda iki parça boyalı olduğu ve bazı yerlerde oynama olduğu gerekçesiyle bize müracaat etti. Söz konusu aracın sıfır alındığı kendisinin hiçbir kazaya karışmadığını ama yine de böyle hasarlar olduğunu bunu da bizim bayiye bildirmemizi istedi. Biz de kendisinin istediği doğrultusunda yetkili bayiye ihtarname çektik. Aracın değiştirilmesi gerektiğini aksi takdirde ayıp oranı kadar indirim yapılması hususunu belirten bir ihtarname çektik. Fakat bayi bizim bu ihtarnamemize cevap vermedi. Biz de bunun üzerine mahkemeye başvurduk, mahkeme süreci devam ediyor. Hem tüketicinin hakkının korunması hakkında kanundan kaynaklı hem borçlar kanunu hem ilgili diğer mevzuatlardan kaynaklı haklarını korunması açısından gerekli hukuki işlemleri başlattık. Bundan sonra mahkeme bilirkişi raporu doğrultusunda bu haklarını kullanması açısından bir karar verecek. Araç 70 bin lira civarında, sıfır kilometre olarak alınmış bir araçtır. Müvekkilinin herhangi bir kazaya karışmadığı gerek sigorta kayıtlarında gerek kasko kayıtlarında hepsi mevcuttur. Müvekkil mağdur olduğunu söylüyor. Bundan sonraki süreçte bu kayıplar da göz önünde bulunarak boyanın miktarının ne olduğunu ne zaman yapıldığı ya da nerelerin oynandığı hususunda bilirkişi raporu tüm gerçekliği ortaya koyacak" dedi.