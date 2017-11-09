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Sıfır Bir dizisi Blu TV'den nasıl izlenir?

Sıfır Bir dizisi nasıl izlenir sorusuna cevap arayan vatandaşlar, 3. sezon itibariyle Blu TV üzerinden yayınlanacak olan dizinin nasıl izlenebileceğini sorgulamaya başladı. Adana'nın getto mahallelerinde yaşanan olayları ekran taşıyan Sıfır Bir dizisi, Blu TV ekranlarından aynı çizgisiyle devam edecek. Peki, Sıfır Bir 3. sezonu Blu TV'den nasıl izlenebilecek? İşte, dizi oyuncularından detaylı anlatım

Hürriyet Haber
09.11.2017 - 12:06 | Son Güncelleme :

Sıfır Bir dizisi 3. sezona bomba gibi bir başlangıç yapmaya hazırlanıyor. İlk iki sezonunu milyonlarca kişinin izlediği Sıfır Bir dizisinin yeni sezonları Blu TV ekranlarında yer alacak. Peki, Blu TV üzerinden Sıfır Bir dizisi nasıl izlenecek? İşte, detaylı bilgiler

SIFIR BİR BLU TV'DEN NASIL İZLENİR?

Türkiye'nin gelmiş geçmiş en gerçek dizisi olarak dikkat çeken S1F1R B1R - B1R ZAMANLAR ADANA'DA, Adana'nın getto mahallelerinin hikayesini anlatıyor. Uyuşturucuya, kadın ticaretine ve mahalleliye sırtını dönenlere karşı amansız bir mücadeleye giren Savaş, Cio, Özgür, Sarsılmaz ve Anafor'un çarpıcı yolculuklarına tanık olduğumuz dizinin arka planına grafiti, rap ve sokak kültürü hakim.

Üyelik işleminin söz konusu olduğu BluTv, ilk 7 gün ücretsiz olarak hizmet vermektedir. İlk 7 günün ardından ise aylık 9.90 türk lirası ödeyerek üye olabileceğiniz bu uygulama için herhangi bir taahhüt söz konusu değildir. Yani istenildiği zaman üyelik iptal ettirilebilir ve herhangi bir cayma bedeli ödenmez.

BluTV'yi 7 gün boyunca ücretsiz deneyebilir ve istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. Deneme sürecinde hiçbir şekilde ödeme alınmayacaktır. Hesabım sayfasında belirtilen otomatik yenilenme tarihinde tutar çekilerek hizmetiniz 1 ay uzatılır.

Etiketler: sıfır bir nasıl izlenir , sıfır dizisi , dizifragman
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