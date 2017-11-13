Sıfır Bir Adana 3. sezon 1. bölüm ile Blu TV'de ekrana geldi

Sıfır Bir dizisi 3. sezon ilk bölümü ile izleyicilerin karşısına çıktı. Adana'nın Hürriyet Mahallesi'nde yaşanan olayların ele alındığı dizide Savaş, Cio, Özgür, Berto, Anafor ve diğer arkadaşları, uyuşturucu tacirlerine karşı ciddi savaşlarını sürdürüyor. İşte, Sıfır Bir 3. sezon yeni bölümlerinin nasıl izlenebileceği hakkında bazı detaylı bilgiler
SIFIR BİR BLU TV'DEN NASIL İZLENİR?
Türkiye'nin gelmiş geçmiş en gerçek dizisi olarak dikkat çeken S1F1R B1R - B1R ZAMANLAR ADANA'DA, Adana'nın getto mahallelerinin hikayesini anlatıyor. Uyuşturucuya, kadın ticaretine ve mahalleliye sırtını dönenlere karşı amansız bir mücadeleye giren Savaş, Cio, Özgür, Sarsılmaz ve Anafor'un çarpıcı yolculuklarına tanık olduğumuz dizinin arka planına grafiti, rap ve sokak kültürü hakim.
Üyelik işleminin söz konusu olduğu BluTv, ilk 7 gün ücretsiz olarak hizmet vermektedir. İlk 7 günün ardından ise aylık 9.90 türk lirası ödeyerek üye olabileceğiniz bu uygulama için herhangi bir taahhüt söz konusu değildir. Yani istenildiği zaman üyelik iptal ettirilebilir ve herhangi bir cayma bedeli ödenmez.
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İşte, Elçin Yahşi'nin dizi hakkındaki görüşleri;
Nasıl bir dizi bu?
‘The Washington Post’un diziyle ilgili 31 Ekim 2017 tarihli haberinde de belirttiği gibi dönem dizilerinden, romantik komedilerden ve takım elbiseli, son model arabalı mafya üyelerini izlediğimiz dizilerden çok farklı. Adana’da bir göç gettosu olan Hürriyet Mahallesi’nde büyümüş, yasadışı yollara bulaşıp, zamanla Adana’nın en güçlü çetesi olan bir grup gencin hikâyesi. Bu gençler uyuşturucuya, kadın ticaretine ve mahalleliye sırtını dönenlere karşı mücadele içinde. Dizinin arka planına ise grafiti, rap ve sokak kültürü hâkim.
Kimler var?
Tanıdık kimse yok. Zaten dizinin gerçekçiliğinin altını çizen yanı da bu. 20’li yaşlarındaki üç çocukluk arkadaşı Savaş (Savaş Satış), Cio (Cihangir Ceyhan) ve Özgür’ün (Özgür Meriç) dostlukları üzerinden çete savaşları anlatılıyor. Sarsılmaz, Anafor, Cabbar hemen öne çıkan karakterleri. Ekibin hepsi 20’lerin sonunda, 30’ların başında. Bir kısmı doğma büyüme Adanalı, bazıları sonradan gelmiş; hepsi Hürriyet Mahallesi’nde buluşmuş. Yönetmen Kadri Beran Taşkın, Anadolu Üniversitesi Sinema TV mezunu, İstanbul’da çalıştıktan sonra Adana’ya dönmüş. Oyunculardan Cihangir Ceyhan da öyle.
Neden ve nasıl izlemeli?
Ekrana lafın gelişi değil de gerçekten yeni bir soluk getirdiği için izlemeliyiz her şeyden önce, bildiğimiz hiçbir şeye benzemiyor çünkü. Sonra da hikâyesi için, karakterleri için. İlk iki sezonun tüm bölümleri BluTV’de de YouTube’da da var. Üçüncü sezonda düşmanla mücadelenin yanı sıra Savaş, Özgür ve CIO’nun çocukluklarını, dostluklarının nasıl oluştuğunu ve onları hangi koşulların böyle hayata yönelttiğini de göreceğiz. 45 dakika civarında sekiz bölümden oluşan üçüncü sezonun bölümleri perşembe günleri BluTV’de olacak.
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