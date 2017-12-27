Sıfır Bir 3. sezon 8. bölümü ile Seyfi ve adamları ölecek mi?

Sıfır Bir 3. sezon 8. bölümü ile izleyicilerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. BLU TV'nin popüler dizisi Sıfır Bir'de bu hafta, intikam ateşi etkisini arttıracak ve hapishanede kan gövdeyi götürecek. İşte, diziyi sıkıca takip eden birçok kişinin merakla araştırdığı Sıfır Bir 3. sezon 8. bölüm fragmanı hakkında detaylı bilgiler
SIFIR BİR'İN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANACAK?
Sıfır Bir'in 3. sezon 8. bölümünde; Mahalleye düzenlenen operasyonla yakalanan Savaş, Cio, Özgür ve diğerleri, aynı operasyonun farklı ayağında yakayı ele veren Seyfi'lerle içerde karşılaşmıştır. Hapishanede planlar kuran Savaş ve ekibi, Seyfilerin koğuşuna doğru harekete geçmiştir. Fakat bilmedikleri şey, Seyfi'ye silah yardımı yapıldığıdır. Peki, Savaş ve arkadaşları bu operasyon kapsamında zarar görecek midir?
SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Sıfır Bir'in 7. yeni bölümünde; Uğur'un afişe olmasının ardından Puzzle'ın parçalarını birleştiren polis, Savaş ve Seyfi ile adamlarını kıskıvrak yakalamıştır. Bu durum, uyuşturucu satıcılarından korunan mahallenin akıbeti için pek iyi olmayacaktır.
DİZİNİN KONUSU NEDİR?
Sıfır Bir – Bir Zamanlar Adana’da, aşina olduğumuz suç dizilerinden hayli farklı bir yapıya sahip. Alışık olduğumuz üzere Sıfır Bir sadece bir intikam hikâyesini, bir hırsızlığı ya da bir katliamı anlatmıyor; aslında her sahnesinde daha derine, sosyokültürel bir arka plana göndermelerde bulunuyor. Hikâye aslında bir grup gencin, bir dizi haksızlıkla ettiği mücadeleyi anlatıyor. Bu mücadele neticesinde sahip olunan her bir zafer, onlara inanan daha fazla yoksul insanı; her gözü yaşlı yoksul insan da ekibin sırtına daha fazla yük, mesuliyet ve sönmez bir azmi beraberinde getiriyor.20’li yaşlarda üç delikanlının; Savaş, Cio ve Özgür’ün, kadim dostları Cihat Sarsılmaz ve Anafor’la beraber kendilerini ortalarında buldukları bu düzen, zamanla onların değişmez kara bahtı oluyor.Yeni düzende Hürriyet Mahallesi’nde resim değil, grafiti yapılıyor. Hürriyet Mahallesi’nde arabesk müziğe rap ezgileri karışıyor. Hürriyet Mahallesi’nde fuhuş, uyuşturucu satışı yapanlara karşı mücadele yine aynı mahallenin gençleri tarafından sonuna kadar veriliyor. Zaman kavramının kaybolduğu bu hikâyede mahallenin kendi kuralları vardır ve bu kurallar, cezaların yetersiz kaldığı her an devreye girmeye mecburdur.Savaş ve ekibi, mecburdur. Başka çareleri yoktur. Onlara başka çare bırakılmamıştır…Sıfır Bir sadece sıradan bir suç hikâyesini değil; ülkemizin, hatta dünyanın yoksul kesimlerinin gerçeğini anlatıyor. Evrenseli, yerel üzerinden yakalamayı başarıyor. Tıpkı dizinin yaratıcılarının Adanalı öncüleri Yaşar Kemal’in İnce Memed’le tüm dünyayı fethettiği ya da Yılmaz Güney’in, filmleriyle, bir kesime değil, tüm dünyaya seslendiği gibi. Adana’nın en yoksul mahallelerinden biri olan Hürriyet Mahallesi’ndeki her bir başkaldıran, maalesef bir o kadar suçlu ama iyi ki bir o kadar da insan.
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