Sıfır Bir 3. sezon 7.bölüm fragmanında Emniyet'ten büyük operasyon

Sıfır Bir 3. sezon 7. bölüm fragmanında aksiyon yine Hürriyet Mahallesi'nin peşini bırakmayacak. Kendi aralarında yaşadıkları büyük savaşın içerisine polisin dahil olmasını pek istemeyen taraflar, Sıfır Bir 3. sezon 7. bölüm fragmanında endişe içerisine girecektir. İşte, BLU TV ekranlarında perşembe günü yeni bölümü ile ekrana gelecek olan Sıfır Bir ve ücretsiz izleme konusunda bazı bilgiler
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Sıfır Bir'in 7. yeni bölümünde; Uğur'un afişe olmasının ardından Puzzle'ın parçalarını birleştiren polis, Savaş ve Seyfi ile adamlarını kıskıvrak yakalamıştır. Bu durum, uyuşturucu satıcılarından korunan mahallenin akıbeti için pek iyi olmayacaktır.
SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Çekilen acılar Savaş ve arkadaşları için tahammül sınırlarını zorlamaktadır. Her geçen gün bir neferini daha kaybeden Hürriyet Mahallesi için durum kötüye gitmektedir. Sauna saldırısında Anafor'un bilinçsizce çıkışı, planlı saldırı içerisinde kayıpların oluşmasına neden olmuştur. Adez için müdahalede bulunan doktor ise yaşadıklarının şokunu yaşamaktadır.
BLU TV ÜCRETSİZ NASIL İZLENİR?
Türkiye'nin gelmiş geçmiş en gerçek dizisi olarak dikkat çeken S1F1R B1R - B1R ZAMANLAR ADANA'DA, Adana'nın getto mahallelerinin hikayesini anlatıyor. Uyuşturucuya, kadın ticaretine ve mahalleliye sırtını dönenlere karşı amansız bir mücadeleye giren Savaş, Cio, Özgür, Sarsılmaz ve Anafor'un çarpıcı yolculuklarına tanık olduğumuz dizinin arka planına grafiti, rap ve sokak kültürü hakim.
Üyelik işleminin söz konusu olduğu BluTv, ilk 7 gün ücretsiz olarak hizmet vermektedir. İlk 7 günün ardından ise aylık 12.90 türk lirası ödeyerek üye olabileceğiniz bu uygulama için herhangi bir taahhüt söz konusu değildir. Yani istenildiği zaman üyelik iptal ettirilebilir ve herhangi bir cayma bedeli ödenmez.
BluTV'yi 7 gün boyunca ücretsiz deneyebilir ve istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. Deneme sürecinde hiçbir şekilde ödeme alınmayacaktır. Hesabım sayfasında belirtilen otomatik yenilenme tarihinde tutar çekilerek hizmetiniz 1 ay uzatılır.
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