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    ‘Sıfır beden’ler Fransa’da podyuma çıkamayacak

    AA
    07.09.2017 - 11:03 | Son Güncelleme: 07.09.2017 - 11:04

    Fransa’nın önde gelen moda tasarım markaları ‘aşırı zayıf’ modellere kendi reklamlarında ve defilelerinde yer vermeme kararı aldı.

    FRANSA’da aralarında dünyaca ünlü markaların da bulunduğu moda tasarım şirketleri, defileleri ve reklamları ile yeme bozukluğu olarak bilinen anoreksia semptomunu özendirdikleri üzerine gelen tepkilere karşı bildiri yayımladı. Fizyolojik veya psikolojik nedenlere bağlı, kısa dönemli ya da uzun dönemli iştahsızlık olarak bilinen ve modellerde sık görülen, bazen ölümlere neden olabilen rahatsızlığın önlenmesi amacıyla yayımlanan bildiride, aşırı zayıf modellerin çalıştırılmamasına karar verildiği ve bu kararın ‘modellerin sağlığı için alındığı’ kaydedildi.
    Bildiride genel olarak 16 yaşın altındaki kızlara, büyüklere yönelik etkinlik ve şovlarda yer verilmemesi de belirtildi.
    Geçen mayıs ayında Fransa ‘sıfır beden’ olarak bilinen ‘aşırı zayıf’ mankenlerin çalıştırılmasını yasaklayan bir yasayı kabul etmişti. Yasa uyarınca mankenlere, sağlık durumlarının işlerini yapmaya uygun olduğuna dair doktor raporu alma zorunluluğu getirilmişti. Sağlıksız derecede zayıf manken çalıştıran işverenlere 6 aya kadar hapis ve 75 bin euroya kadar ceza verilebiliyor.

    Etiketler: FRANSA , Moda , sıfır beden
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