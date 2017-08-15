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    Sierra Leone’de sel ve toprak kayması: Yüzlerce ölü, binlerce evsiz

    DIŞ HABERLER
    15 Ağustos 2017 - 00:14Son Güncelleme : 15 Ağustos 2017 - 00:14

    Batı Afrika ülkesi Sierra Leone’de gerçekleşen toprak kayması ve selden yüzlerce ölü olduğu belirtiliyor.

    BBC News’a konuşan Sierra Leoneli bir yetkili ‘yüzlerce kişi’ derken Kızıl Haç, 300’den fazla can kaybı olduğunu bildirdi. Ülkede uzun süredir devam eden şiddetli yağmurlar felakete yol açtı. Toprak kayması nedeniyle Sierra Leone’nin başkenti Freetown’da çok sayıda kişinin mahsur kaldığı belirtildi. Krizle mücadele ekibinden Candy Rogers, Fransız AFP ajansına yaptığı açıklamada afet yüzünden 2 binden fazla kişinin evsiz kaldığını kaydetti. 2015 yılında gerçekleşen sel felaketinde, 10 kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi evini terk etmek zorunda kalmıştı. 

    Etiketler: Sierra Leone , sel , gazetehaberleri
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