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    Siemens'e 18 milyon dolarlık rüşvet cezası!

    Hürriyet Haber
    08.11.2017 - 10:41 | Son Güncelleme:

    Alman teknoloji devi Siemens, İsrail`de rüşvet verdiği gerekçesi ile 18 milyon dolar cezaya çarptırıldı.

    Globes'da yer alan habere göre, İsrail Tel Aviv Bölge Mahkemesi elektrik şirketi Siemens Israel Ltd'ye rüşvet verdiği gerekçesi ile 63 milyon İsrail şekeli (18 milyon dolar) para cezası verildi. 

    Haberde Siemens İsrail'in, 1999 ve 2004 yılları arasında Israel Electric Corp. Ltd. şirketinin yöneticilerine 9.5 milyon dolarlık rüşvet verdiği iddia edildi.

    Siemens İsrail ayrıca, ana şirket olan Almanya'daki Siemens AG'den İsrail alıcılarına para transferi için bir altyapı oluşturmaktan, kaynaklarını hayali danışmanlık anlaşmaları ile gizlemekten suçlandı.

    Etiketler: ceza
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