“Sidikli” sözüne 100 bin lira tazminat istedi

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne avukatı Ersoy Akdemir aracılığıyla başvuran Seren Serengil, Sacit Aslan’ın sosyal paylaşım sitesi youtube’daki “Sacit Aslan TV” isimli kanalda aleyhine konuşmalar yaptığını iddia etti. Dilekçesinde Sacit Aslan’ın açıklamalarının “Sacit Aslan Seren Serengil’e çişli diye seslendi” başlığı ile haber olduğunu anlatan avukat Ersoy Akdemir, “Sacit Aslan dava konusu yayında “çişli”, “sidikli”, “annen soğan baban sarımsak”, “yataklı tren vagonlarındaki maceralarını anlatayım”, “yataklı vagondaki kabadayı ile ne yaşıyordun”, “patron ofislerinde haysiyetini, onurunu, yataklı vagonların kompartımanlarında kaybetmiş bir kişisin” diyerek müvekkile çok ağır hakaretler etti. Sacit Aslan ayrıca “Ulan Allah’ın zavallıları, ulan Allan’ın cühelaları” diyerek müvekkili cahillikle itham etti. Müvekkilim bu açıklamalarla manevi olarak çöküntü yaşadı. Müvekkilime aleni olarak terbiyesiz ve ahlaksız denilerek hakaret edilmiştir. İddialar eleştiri sınırları aşmış olup müvekkilimi karalamaya ve itibarsızlaştırmaya yönelik gerçek dışı ithamlardır. Davalının son bulmayan ve ısrarla devam eden hakaretleri ceza yargılamasına da taşınmış ve Sacit Aslan hakkında savcılığa ayrıca suç duyurusunda bulunulmuştur” dedi.

İSMİNİ KULLANILARAK HİÇBİR İTHAMDA BULUNULMADI

Davaya cevap veren Sacit Aslan’ın avukatı ise davanın reddini istedi. Cevap dilekçesinde, “Müvekkilim davacının ismini kullanarak hiçbir ithamda, hakarette ve tehditte bulunmamıştır. Bazı internet sitelerinde “Sacit Aslan Seren Serengil’i çişli dedi” başlığı ile haberler yapıldığı doğru olsa da, bu haberleri müvekkilim yapmamış olduğu gibi, bu haberlerin yapılmasında da müvekkilimin hiçbir söz ve davranışı etkili olmamıştır. Müvekkilim tarafından davacının ismi anılarak davacı hakkında hiçbir olumsuz beyanda bulunulmamıştır. Davacı tarafa müvekkilim adına tavsiyemiz müvekkilimin sözlerini üzerine alınmamasıdır. Müvekkilim adına atılan iftiralar, sarf edilen hakaretler müvekkilimi derin bir üzüntü ve elem içerisinde bırakmıştır. Davanın reddini isteriz” denildi.