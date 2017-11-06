Sicilya’da seçmenler sağa sinyal verdi

RESMİ olmayan ve sandık çıkış anketlerine dayanan ilk sonuçlara göre, merkez sağın ortak aday gösterdiği Nello Musumeci, kullanılan oyların yüzde 36.5 ile 40’ı arasında aldığı oyla yarışı önde götürüyor. Musumeci’yi, ana muhalefetteki 5 Yıldız Hareketi’nin (M5S) adayı Giancarlo Cancelleri, yüzde 33-37 aralığındaki oy oranıyla ikinci sıradan takip ediyor.

İtalya’da iktidarda bulunan Demokrat Parti (PD) ve iktidar ortağı Alternatif Halk Hareketi’nin ortak adayı Fabrizio Micari ise yüzde 16 ila 20 aralığındaki oy oranıyla üçüncü sırada yer alıyor. PD’den ayrılan Demokratik ve İlerici Hareketi ile İtalyan Sol Parti’nin adayı Claudio Fava ise yüzde 10 bandında bir oy oranıyla 4’üncü sırada bulunuyor.





YENİLDİKLERİNİ KABUL ETTİ

Koalisyon hükümetinin büyük ortağı Demokrat Parti (PD) adına açıklama yapan Genel Sekreter Yardımcısı Lorenzo Guerini, sandık çıkış anketlerine göre Sicilya’da net bir yenilgi aldıklarını kabul ederek, bunun tartışılacak bir yanı olmadığını ifade etti.

M5S’in adayı Cancelleri ise sosyal medya hesabından sonuçları kendileri açısından “tarihi” olarak değerlendirdi.

Kuzey Birliği Partisi (LN) lideri Matteo Salvini ise mevcut hükümetin Sicilyalılardan güven oyu alamadığını, bu nedenle hükümetin bir an önce istifa ederek genel seçimlere gitmesi gerektiğini öne sürdü.

İtalyan basınında ise ülkede 2018’in başında yapılacak olan genel seçimler öncesi bölünmüş bir profil çizen iktidardaki merkez sol için anketlerde çalan alarm zillerinin ve merkez sağın son aylarda yakaladığı ivmenin Sicilya’daki sonuçlarla somutlaştığı yorumları yapıldı.