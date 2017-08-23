Siccin 4'ü izleyenler 500 kalori yakacak

Bilim insanları yaptıkları araştırmada korku filmi izleyenlerin, kalp atışını, oksijen alımlarını ve karbondioksit çıkışını kaydettiler. Sonuç olarak ise özellikle korkunun tavan yaptığı sahnelerinin kısa süreli şiddetli stres patlamasına neden olduğunu ve bu durumun da vücutta kalori yakımını hızlandırdığını kanıtladılar
Türkiye’nin ilk 4 boyutlu filmi “Siccin 4” 1 Eylül’de sinemalarda olacak. Siccin 4'ün başrol oyuncularından Adnan Koç, kendisinin çekimler boyunca 7 kilo verdiğini belirterek, bu araştırmalar eşliğinde de; “4 boyutlu olarak seyircimizle buluşacak Siccin 4’te titreterek korkutmaya hazırız, 93 dakikada 500 kalori yakma garantisi de veriyoruz. Tabii seyirciler, sinemada gözlerini hiç kapatmadan beyaz perdeye bakmayı başarabilirlerse" diyerek esprili bir açıklamada bulundu.
KORKU DOZU ARTTI +18 YAŞ SINIRI GELDİ
Koltukların hareket edip, titreyeceği, hava, su, ışık efektleri ve koku gibi unsurların kullanacağı 4 Boyutlu (4DX) teknolojisiyle de seyirciyle buluşarak, Türk Sinema tarihinde bir ilk olan Siccin 4 filmine +18 yaş sınırlaması getirildi.
Araştırma sonucu belirlenen, kalori yakımını hızlandıran en iyi 10 film ise şöyle:
1. The Shining (Cinnet) : 184 kalori
2. Jaws: 161 kalori
3. The Exorcist (Şeytan) : 158 kalori
4. Alien (Yaratık): 152 kalori
5. Saw (Testere): 133 kalori
6. A Nightmare on Elm Street (Elm Sokağında Kabus) : 118 kalori
7. Paranormal Activity (Paranormal Aktivite) : 111 kalori
8. The Blair Witch Project (Blair Cadısı) : 105 kalori
9. The Texas Chain Saw Massacre (Teksas Katliamı) : 107 kalori
10. [Rec] ( Ölüm Çığlığı): 101 kalori
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