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    Sıçanlar 14 yaşındaki felçli çocuğun parmaklarını yedi, 225 yaraya yol açtı

    BBC Türkçe
    09.09.2017 - 14:09 | Son Güncelleme: 09.09.2017 - 14:09

    Fransa'nın Roubaix kentinde uyurken sıçanların saldırısına uğrayan 14 yaşındaki felçli bir kız çocuğu , parmaklarını kaybetti.

    Sıçanlar 14 yaşındaki felçli çocuğun parmaklarını yedi, 225 yaraya yol açtı

    Yerel basında yer alan haberlere göre, evlerinin giriş katında uyuyan Samantha adlı çocuğun yüzünde 45, ellerinde 150, ayaklarında da 30 yara oluştu.

    Doktorlar, belden aşağısı tutmayan çocuğun kopan parmak uçlarının yerine dikilemediğini söyledi. Samantha'nın babası geçen Cumartesi meydana geldiği belirtilen olaydan sonra ihmalle suçladığı ev sahibine dava açtı.

    Sıçanların evin bitişiğindeki bir otoparkta bulunan çöplerden geldiği tahmin ediliyor. İki çocuğu daha olan baba, uyurken her şeyin normal olduğunu, sabah Samantha'yı kanlar içinde bulduklarını söyledi, "Biz üst katta uyuyorduk. Uyandığımızda Samantha'nın kulaklarından kan geliyordu. Beyin kanaması geçirdiğini sandık" dedi.

    KUDUZ YOK

    Sıçanların saldırısının ardından aile başka bir eve taşınırken polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Samantha'ya hastanede olası enfeksiyonlara karşı tahliller yapıldı, kuduza rastlanmadı.

    Sıçanların insanlara saldırması nadir görülen bir durum. Ancak yiyecek bulamayan hayvanların zaman zaman ölüleri yedikleri biliniyor.

    Sıçanlar 14 yaşındaki felçli çocuğun parmaklarını yedi, 225 yaraya yol açtı

    Etiketler: FRANSA , sıçan , Roubaix
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