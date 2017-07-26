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    Sıcaktan bunalınca kendini de yıkattı

    DHA
    26 Temmuz 2017 - 18:45Son Güncelleme : 26 Temmuz 2017 - 23:09

    Denizli'nin Çameli İlçesi'nde çiftçilik yapan Hasbi Kaya, önce otomobilini ardından da kendini köpükletip, fırçalatarak hortumla yıkattı. Görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayıldı.

    Çameli'de yaşayan çiftçi yapan Hasbi Kaya, otomobilini yıkatmak için bir akaryakıt istasyonunun yıkama servisine girdi.



    Sıcaktan bunalınca kendini de yıkattı

    Önce otomobilini 1 lira verip yıkatan Kaya, termometrelerin 40 dereciye gösterdiği ilçede sıcaktan bunalınca ardından da kendini yıkatmak istedi. Yıkamacı önce şaşırsa da isteğini yerine getirdi.Sıcaktan bunalınca kendini de yıkattı

    Kıyafetlerini çıkartarak iç çamaşırıyla kalan Kaya, önce makineyle kendini köpükletti. Ardından da yıkama servisinde çalışan kişiye kendini fırçalattı. Daha sonra hortumla kendini yıkatan Kaya, sıcak havada rahatladığını söyledi.Sıcaktan bunalınca kendini de yıkattı

    Babasının o anlarını cep telefonuna kaydeden Alper Kaya, sosyal medyada paylaşınca görüntüler kısa sürede yayıldı.Sıcaktan bunalınca kendini de yıkattı


     

    Etiketler: Sıcak havalar , aşırı sıcaklar , Denizli

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