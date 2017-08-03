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    Sıcaklık 41 dereceyi geçince mayoları giydiler

    Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)
    03 Ağustos 2017 - 19:15Son Güncelleme : 03 Ağustos 2017 - 19:30

    TUNCELİ’de 41 derece ile son yılların en sıcak günlerinden birininin yaşandığı bugün, serinlemek isteyenler Munzur Çayı kıyısındaki plajlara akın etti. Dışarıda nefes almanın bile zorlaştığı Tunceli’de halk buz gibi Munzur Çayı suyuna girerek serinlemeye çalıştı.

    Mevsimin en sıcak günlerden birinin yaşandığı Tunceli’de halk, Munzur plajlarına akın etti.

    Sıcaklık 41 dereceyi geçince mayoları giydiler

    Öğlen saatlerinden itibaren sıcakların iyice bastırmasıyla birlikte Munzur Çayı kenarındaki plajlara giren genç, çocuk, yaşlı, kadın ve erkekler, buz gibi sularda serinleyerek sıcaklardan korunmaya çalıştı.

    Sıcaklık 41 dereceyi geçince mayoları giydiler

    Özellikle Almanya, Hollanda, Fransa ve İngiltere gibi ülkelerde yaşayan Tuncelili vatandaşların Ege ya da Akdeniz yerine tatillerini memleketlerinde geçirmesi nedeniyle Munzur Çayı’nın kenarındaki plajlar dolup taştı.

    Sıcaklık 41 dereceyi geçince mayoları giydiler
    Munzur Plajında serinleyenler arasında yer alan Suna Tosun, tatil için batı illeri yerine tercihini Tunceli’den yana kullandığını belirterek, "Ben batıda tatilimi geçirmek istemedim ailece Munzur’da serinlemek, kendi topraklarımızda kalmak daha doğruydu. Munzur’un buz gibi suyu dünyanın hiçbir yerinde yok, bu sıcaklıklarda Munzur bizi serinletiyor" dedi.

    Sıcaklık 41 dereceyi geçince mayoları giydiler
    Almanya’dan gelen Hasan Ulu ise, Çeşme ya da Bodrum sahilleri yerine Tunceli’de Munzur Çayı kıyısını tercih ettiklerini ve bu yüzden pişman olmadıklarını söyledi.

    Sıcaklık 41 dereceyi geçince mayoları giydiler
    Sıcaklık 41 dereceyi geçince mayoları giydiler

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    Etiketler: Tunceli , Munzur Çayı , sıcak hava
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