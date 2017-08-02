Sıcaklarda ofiste kapalı olmakla başa çıkabilmenin 5 yolu

1- Klima

Yaz aylarında hayatımızın arka planında yoğun bir klima uğultusuna maruz kalırız. Bu gürültü serinleyen havanın ve ferahlayan ofisin sesidir. O ses bir an için kesilse panik içinde gözlerimiz büyür, ellerimiz terler ve sesimiz kısılır. Ne olur kapatmayın ağalar şu klimayı!

2- Bol su içmek

Her ne kadar güneşten uzak da olsak vücudumuz itinayla su kaybetmekten geri durmaz. Yapılacak şey çok basit; belli aralıklarla bir bardak su içmek. Su içince harareti artmış olan bedeninizin rahatladığını, yayıldığını ve neşe dolduğunu göreceksiniz. Hadi kalkın ve bir bardak su için.

3- Hayal gücü

Bu güzel havalarda kapalı bir ofiste ne işim var diye kendinizi üzmeyin. Tatile de sıra gelecek ama o vakit gelene kadar altın sarısı bir kumsalda uzandığınızı, karşınızda buz mavisi bir denizin usul usul dalgalandığını gözlerinizin önüne getirebilirsiniz. Bu mucizeye hayal gücü diyoruz. Kullanmaktan çekinmeyin.

4- Hafif yiyecekler yemek

Zaten yazın boğuculuğuyla sıkıntıya girmiş bir bedeni yemek arasında bol kepçe yağlı yemeklerle ya da avuç kadar etli hamburgerlerle iyice doldurmanın bir faydası yok. Buzlu bir meyve suyunun yanında taze yeşilliklerle hazırlanmış bir salata size çok iyi gelecek.

5- Esen yerlerde oturmak

Türk aile geleneğinde esen yerde yani ceyeranda oturmak büyük günahtır. Ama be mübarek, hava olmuş dışarıda 41 derece, içeride onlarca insan aynı odada, klima kendini soğutuyor zaten, pantolon bacağıma yapışmış, bilgisayardan sıcak hava dalgaları yüzüme yüzüme vuruyor. İşte geliyor en büyük isyanın sloganı. ‘Ayyy biri pencere açsın.’