Sıcaklarda iyi gelecek üç malzemeli muz dondurma tarifi

ÇİLEKLİ MUZ DONDURMA

Malzemeler:

3 adet dilimlenmiş ve dondurulmuş olgun muz, 4 dondurulmuş çilek, tatlandırmak için bal veya diğer tatlandırıcılar, 2 çorba kaşığı Hindistan cevizi

Hazırlanışı:

Dondurulmuş muz dilimleri ve çilekleri bir blender’a yerleştirin. Muzu, dokuları pürüzsüz oluncaya ve kremsi bir doku elde edilinceye kadar karıştırın. İsterseniz herhangi bir tatlandırıcı ekleyip karıştırmaya devam edin. Muz ve çilekli dondurmayı ayrı bir kaba aktarın ve 2 çorba kaşığı rendelenmiş Hindistan cevizi ilave edin. Eğer dondurmanız fazla yumuşak olursa plastik streçle kaplayın ve hafifçe sertleşinceye kadar dondurucuda bekletin. Sertleştikten sonra üzerine Hindistan cevizi serperek servis edin.

MATCHA ÇAYLI, ÇİKOLATALI MUZ DONDURMA

Malzemeler:

3 dilimlenmiş ve dondurulmuş muz, 1 çay kaşığı elenmiş toz matcha, 3 çay kaşığı Hindistan cevizi sütü veya seçeceğiniz diğer sıvı bir tatlandırıcı, 2 buçuk çorba kaşığı parça çikolata

Hazırlanışı:

Matcha tozunu ve Hindistan cevizi sütünü pürüssüz bir karışım elde edene kadar çırpın. Bu malzemeyi dondurulmuş muzlarla birlikte brendera alın ve iyice karıştırın. İsterseniz içine biraz daha tatlandırıcı ekleyin ve iyice homojen bir yapı elde edene kadar karıştırın. Karışımı başka bir kaba alın ve çikolata parçalarını içine atın. Dilerseniz hemen dilerseniz dondurucuda bir süre beklettikten sonra servis edin.

ÇİKOLATALI FISTIK EZMELİ MUZ DONDURMA

Malzemeler:

3 adet dilimlenmiş ve dondurulmuş muz, 3 çorba kaşığı kakao tozu, 3 yemek kaşığı kremsi fıstık ezmesi, kavrulmuş ve kıyılmış fıstık

Hazırlanışı:

Dondurulmuş muz dilimlerini, kakao tozunu ve fıstık ezmesini blender’da pürüzsüz bir doku elde edinceye kadar karıştırın. Eğer çok yumuşak olursa sertleşinceye kadar dondurucuda bekletin. İyice donduğunda üzerine fıstık serpip servis edin.