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    Sıcak saatler... Terör örgütü saldırdı çatışma çıktı...

    AA ve hurriyet.com.tr
    12.10.2017 - 00:46 | Son Güncelleme:

    Anadolu Ajansı'nın geçtiği habere göre, terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD, Halep'in kuzeyinde yer alan ve muhaliflerin kontrolünde olan Azez ilçesinin Maarin köyüne saldırdı. Öte yandan bazı kaynakların iddialarına göre bu saldırı sonrasında TSK, terör örgütü mevzilerini top atışıyla vurdu.

    AA muhabirinin güvenlik kaynaklarından aldığı bilgiye göre, terör örgütü PKK/PYD, muhaliflerin kontrolündeki Azez ilçesinin batısında yer alan Maarin köyü ve çevresine saldırı düzenledi.

    Maarin köyünün kontrol noktasına da saldıran örgüt mensuplarına muhalifler karşılık verdi. Özgür Suriye Ordusu'na bağlı birlikler bölgeye takviye güç göndererek, örgütün olduğu bölgelere ağır silahlarla saldırıyor.

    PKK/PYD, Halep'in kuzeyindeki Azez ile Mare ilçesine ağır silahlarla saldırmıştı. Örgüt, muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde ilerleyerek Afrin ile Münbiç'i birleştirmeyi hedefliyor.

    İDDİA: TSK TOP ATIŞLARIYLA VURDU

    Azez'deki çatışma haberlerinin ardından gelen bir iddiaya göre de, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), bu bölgedeki terör örgütü mevzilerini top atışlarıyla vurdu. Yerel kaynakların iddialarına göre top atışları Azez'in kuzey bölgesindeki Birsaye dağındaki PKK/PYD mevzilerini hedef aldı.  


    Etiketler: Azez , Suriye , TSK , PYD
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