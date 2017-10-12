Sıcak saatler... Terör örgütü saldırdı çatışma çıktı...

AA muhabirinin güvenlik kaynaklarından aldığı bilgiye göre, terör örgütü PKK/PYD, muhaliflerin kontrolündeki Azez ilçesinin batısında yer alan Maarin köyü ve çevresine saldırı düzenledi.



Maarin köyünün kontrol noktasına da saldıran örgüt mensuplarına muhalifler karşılık verdi. Özgür Suriye Ordusu'na bağlı birlikler bölgeye takviye güç göndererek, örgütün olduğu bölgelere ağır silahlarla saldırıyor.



PKK/PYD, Halep'in kuzeyindeki Azez ile Mare ilçesine ağır silahlarla saldırmıştı. Örgüt, muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde ilerleyerek Afrin ile Münbiç'i birleştirmeyi hedefliyor.



İDDİA: TSK TOP ATIŞLARIYLA VURDU

Azez'deki çatışma haberlerinin ardından gelen bir iddiaya göre de, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), bu bölgedeki terör örgütü mevzilerini top atışlarıyla vurdu. Yerel kaynakların iddialarına göre top atışları Azez'in kuzey bölgesindeki Birsaye dağındaki PKK/PYD mevzilerini hedef aldı.





