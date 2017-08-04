Sıcak havalarla arayı soğutmanın 13 yolu

Vantilatörden vazgeçemiyorsanız fanın önüne bir kap buz koyun. Serinliği hissedeceksiniz. Diğer yöntem vantilatörü açık camın önüne yerleştirmek. Böylece dışarıdan gelen hafif esintiye güç katabilirsiniz. Bir çarşafı ıslatıp açık pencerenin önüne asmak da çok daha hafif ama benzer

bir etki yaratır.

Ne kadar şık olursa olsun satene, sentetiğe hatta ipeğe bir süreliğine veda edin. Giyinirken pamukludan şaşmayın. Böylece terleseniz bile aşırı rahatsızlık hissetmezsiniz. Dar kıyafetten de kaçının.

Soğuk duş almanın çok iyi fikir olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Uyku uzmanları bu ferahlamanın çok kısa süreceğini, soğuk suya maruz kalan gözeneklerin hızla kapanıp daha az terlemenize yol açacağını söylüyor. Evet, terlemek vücudun dengesini koruyan bir durum. Duşunuzu ılık suyla alın.

Bu da söylenir mi diyeceksiniz ama çoğumuz ihmal ettiğimiz için bu basit bilginin sık sık tekrarlanması gerekiyor maalesef: Su için! Zorlanıyorsanız içine ferahlatıcı meyveler, limon, salatalık, nane yaprakları atıp havaya girin. Özellikle de kafeinli içeceklerden uzak durun çünkü kafeinin diüretik etkileri, suyun vücuttan hızlıca atılmasına neden olur.

Daha önce böylesini yemediniz! İşte size basit bir yaz cacığı tarifi: Salatalığı bildiğiniz cacığı yapar gibi doğrayın. Limon suyu (bulabilirseniz koruk suyu), tuz, isterseniz biraz sarmısak, taze ya da kuru nane, su ve bol buzla buluşturun. Çok iyi gelecek.



Renkli hamak, Koçtaş, 69.99 TL

Koltuğun, hamağın, yatağın yere yakın olanını seçin. Malum, ısınan hava yükselir.

Klimaların sert esintisi yüzünden hastalanmaktan korkuyorsanız eski dost tavan pervanesine başvurun. Yapı marketlerdeki çok sayıda model ve özellik arasından, odanızın büyüklüğüne uygun birini seçebilirsiniz. Dekorasyonla ilgili endişeleriniz varsa şık tasarımlı olanlarına yönelmek için biraz paraya kıymanız gerekebilir ama gene de her odaya klima taktırmaktan ucuza gelecektir.

Artık neredeyse tüm kozmetik markalarının yüz ferahlatıcı spreyleri var. Çantanızda, çekmecenizde bulundurun. (Güneş Koruyuculu Sprey-30 SPF, Uludağ Premium, 38.50 TL)

Bunu söylediğimiz için üzgünüz ama yalnız yatın! Kolunuzu, bacağınızı açıp yatağın tümüne yayılın. Yatağı biriyle paylaşmak doğal olarak vücut sıcaklığını artırıyor.

Evde yiyecekseniz fırın yemeklerinden, kaynayan tencerelerden uzak durun. Mutfaktan yayılan o hoş kokuların bir bedeli var; evin sıcaklığını acımasızca yükseltiyorlar! Bir süre olabildiğince çiğ beslenin. Salatalar, buzlu bostana, cacık, soğuk çorbalar, ısıra ısıra yiyebileceğiniz taze sebze ve meyveler daha iyi hissetmenizi sağlayacak.

Bu sıcaklarda pirinci pilav olarak tüketmenizi önermeyiz ama kendisinden serinlemek için faydalanabilirsiniz. Temiz bir çorabı pirinçle doldurup ağzını düğümleyin, bir saat kadar buzlukta bekletin. Soğuk ense yastığınız hazır. İçine sevdiğiniz esanstan birkaç damla damlatarak daha da iyi hissedebilirsiniz.

Sadece giyinirken değil yatak takımlarınızda da tercihiniz kotondan yana olsun. Üşenmezseniz uyumadan önce çarşafınızı ve yastık kılıfınızı birkaç dakikalığına, bir torba içinde buzdolabına (ya da buzluğa) koyun, çıkarıp serin. Sonra da yatın serin serin! Bu yöntem uykuya dalmanızı kolaylaştırabilir.



Nevresim takımı (çift kişilik), Zara, 129 TL

Bazen gün boyu maruz kaldığınız bütün sıcaklığın ayak tabanınızdan çıktığını hissedersiniz. Bu hissi azaltmak için bir sıcak su torbasını suyla doldurup dondurun ve ayağınıza ara sıra buz masajı yapın. Nabız atışınızı hissettiğiniz noktalarda (el ve ayak bilekleri, boyun, diz arkası vs.) bir küp buz gezdirmek de anlık ferahlama sağlar.