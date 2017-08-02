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Seyahat

Sıcak havalardan sıkılanlar için serin yerler

Kavurucu sıcakların git gide arttığı bu günlerde en çok ihtiyaç duyulan şey biraz serinlik. Hem doğayla iç içe olup hem de biraz olsun nefes almak ister misiniz? İşte içinizi ferahlatacak sıcak havalardan kaçış noktaları...

Hürriyet Haber
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Yıldız Parkı
İstanbul'un karmaşasından uzak, sakin ve huzur kokan Yıldız Parkı adeta cennet. Çiçek kokuları ve kuş cıvıltılarıyla dolu bu parkta huzur bulabilirsiniz.

Sıcak havalardan sıkılanlar için serin yerler


Emirgan Korusu
İstanbul'un en güzel doğa yerlerinden biri de şüphesiz Emirgan Korusu. Küçük şelalesi ve ağaç koruları arasından gözüken boğaz manzarası burayı daha da özel yapıyor. Çimlerde uzanıp, serinliğin tadını doya doya çıkarabilirsiniz.

Sıcak havalardan sıkılanlar için serin yerler

Aytepe Mesire Alanı
Aydın'ın en güzel manzarasını bulabileceğiniz Aytepe Mesire Alanı yaz günlerine su serpiyor. Şehrin gürültüsünden uzaklaşmak için bire bir olan bu yer Aydınlılar'ın favorilerinden.

İstanbul’da piknik yapılacak yerlerİstanbul’da piknik yapılacak yerler

Dilburnu Mesire Alanı
İstanbul Adalar'da yer alan Dilburnu, sıcak havalarda püfür püfür esen rüzgarıyla mest ediyor. Eşsiz manzarası eşliğinde pikniğinizi yapabilir, kafanızı dinleyebilirsiniz.

Sıcak havalardan sıkılanlar için serin yerler

Karagöl Tabiat Parkı
Mis gibi oksijeni buram buram çekebileceğiniz Karagöl Tabiat Parkı, İzmir'de yer alıyor. Dağların arasında muhteşem göl manzarası sizi karşılıyor. Serin havası ile yaz günlerini mükemmelleştiriyor.

Sıcak havalardan sıkılanlar için serin yerler

Saitabat Şelalesi
Bursa'da serinlemek istiyorsanız mutlaka Saitabat Şelalesi'ne uğrayın. Yeşillikler içinde buz gibi akan şelale sıcak havalara birebir.

Kazdağı Milli Parkı
Balıkesir Edremit'de yer alan Kazdağı Milli Parkı'nı anlatmaya kelimeler yetmiyor. Yeşil ve mavi bu doğa harikası yerde iç içe. Gürül gürül akan şelalenin serinliği bile sıcakların etkisinden kurtulmaya yetiyor.  

Sıcak havalardan sıkılanlar için serin yerler

Ağla Yaylası
Muğla, Köyceğiz'de yer alan Ağla Yaylası'nda çam ağaçları arasında doğayla bütünleşebilirsiniz. Huzur dolu yaylanın havasını mutlaka tadın.

İstanbul’a yakın 10 plaj
İstanbul’a yakın 10 plaj

Tokatlı Kanyonu
Safranbolu'nun en güzel doğa yerlerden biri olan Tokatlı Kanyonu'nda keyifli uzun uzun yürüyüşler yapabilirsiniz. Kuş cıvıltıları, şelale ve yemyeşil alanıyla tam bir sıcak havalardan kaçış noktası.

Sıcak havalardan sıkılanlar için serin yerler

Beşik Deresi
Eskişehir'de Kalabak Köyü'nde yer alan Beşik Deresi'nde harika saatler geçirebilirsiniz. Çam kokusu ve şelalenin sesi eşliğinde sevdiklerinizle birlikte piknik yapabilirsiniz.

 

Kaynak: Hürriyet Haber

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