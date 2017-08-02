Sıcak havalardan sıkılanlar için serin yerler

Yıldız Parkı

İstanbul'un karmaşasından uzak, sakin ve huzur kokan Yıldız Parkı adeta cennet. Çiçek kokuları ve kuş cıvıltılarıyla dolu bu parkta huzur bulabilirsiniz.









Emirgan Korusu

İstanbul'un en güzel doğa yerlerinden biri de şüphesiz Emirgan Korusu. Küçük şelalesi ve ağaç koruları arasından gözüken boğaz manzarası burayı daha da özel yapıyor. Çimlerde uzanıp, serinliğin tadını doya doya çıkarabilirsiniz.







Aytepe Mesire Alanı

Aydın'ın en güzel manzarasını bulabileceğiniz Aytepe Mesire Alanı yaz günlerine su serpiyor. Şehrin gürültüsünden uzaklaşmak için bire bir olan bu yer Aydınlılar'ın favorilerinden.





Dilburnu Mesire Alanı

İstanbul Adalar'da yer alan Dilburnu, sıcak havalarda püfür püfür esen rüzgarıyla mest ediyor. Eşsiz manzarası eşliğinde pikniğinizi yapabilir, kafanızı dinleyebilirsiniz.







Karagöl Tabiat Parkı

Mis gibi oksijeni buram buram çekebileceğiniz Karagöl Tabiat Parkı, İzmir'de yer alıyor. Dağların arasında muhteşem göl manzarası sizi karşılıyor. Serin havası ile yaz günlerini mükemmelleştiriyor.







Saitabat Şelalesi

Bursa'da serinlemek istiyorsanız mutlaka Saitabat Şelalesi'ne uğrayın. Yeşillikler içinde buz gibi akan şelale sıcak havalara birebir.

Kazdağı Milli Parkı

Balıkesir Edremit'de yer alan Kazdağı Milli Parkı'nı anlatmaya kelimeler yetmiyor. Yeşil ve mavi bu doğa harikası yerde iç içe. Gürül gürül akan şelalenin serinliği bile sıcakların etkisinden kurtulmaya yetiyor.







Ağla Yaylası

Muğla, Köyceğiz'de yer alan Ağla Yaylası'nda çam ağaçları arasında doğayla bütünleşebilirsiniz. Huzur dolu yaylanın havasını mutlaka tadın.





Tokatlı Kanyonu

Safranbolu'nun en güzel doğa yerlerden biri olan Tokatlı Kanyonu'nda keyifli uzun uzun yürüyüşler yapabilirsiniz. Kuş cıvıltıları, şelale ve yemyeşil alanıyla tam bir sıcak havalardan kaçış noktası.







Beşik Deresi

Eskişehir'de Kalabak Köyü'nde yer alan Beşik Deresi'nde harika saatler geçirebilirsiniz. Çam kokusu ve şelalenin sesi eşliğinde sevdiklerinizle birlikte piknik yapabilirsiniz.