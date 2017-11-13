Faturalar cep yakmasın: Bunlara dikkat edin!

Uzmanlar, enerji tüketiminin artmaması ve havaların soğumasıyla yaşam alanlarındaki ısının korunabilmesi için basit önlemlerle ısı yalıtımının sağlanabileceğini vurguluyor.

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi İçmimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Öğretim Görevlisi Haluk Tatari, enerji tasarrufunun binaların inşa aşamasında başladığını ancak var olan yapılar için zemin, pencerelerde ufak uygulamalarla ısının korunabileceğini söyledi. Tatari, “Kapı ve pencerelerin çerçevelerinin kenarlarında bulunan mastik ve benzeri malzemeler zamanla özelliklerini kaybeder. Havalar soğumaya başlamışken, bunları kontrol edip yenilemek ısı kaybı için ilk önlemlerden biri olacaktır.

Doğramaların duvarlarla birleştiği kenarlarına yeni silikon çekmek fayda sağlar.

En büyük ısı kayıplarının yaşandığı yerlerden biri evlerin zeminleridir. Özellikle seramik, mermer, granit gibi malzemeler ciddi oranda ısı kaybına yol açar. Bunun için zemin üzerinde kalın halı ve kilimleri kullanmak ısı kaybını minimuma indirecektir.

Duş alırken banyo kapısını aralık veya açıp bırakmak, sıcak su sayesinde oluşan ılık hava ve buharın ev içinde dolaşımını sağlayacaktır” dedi.



“SICAK HAVA KAÇMASIN”

Sıcak havanın kapı altlarından kaçmasını önlemek için kapıların alt boşluklarına uygun ve dekoratif malzemeler yerleştirilmesini öneren Tatari, kalın perde kullanmanın da etkili bir yalıtım yöntemi olduğunu kaydetti.

Evde radyatörlerin önünü kapatacak şekilde mobilyaların yerleştirilmemesini tavsiye eden Tatari, ısı kaybetmemek için evlerin havalandırılmamasının ise hem insan hem de bina sağlığı açısından hata oluşturacağını ifade etti.

Tatari, doğru aydınlatmanın da ev halkını hem psikolojik hem de fizyolojik olarak etkilediğini de belirterek, “Güneş ışınlarının mümkün olduğunca yaşam alanlarımıza girmesini sağlamalıyız.

Bunun için, güneş gelen saatlerde perdelerimizi açık tutmalı, güneş çekildiğinde ısıyı kaybetmemek için perdelerimizi kapatmalıyız” diye konuştu.