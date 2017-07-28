Sıcak hava elektrik tüketimini yüzde 30 artırdı

Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da bazı kentlerde etkili olan sıcak hava nedeniyle elektrik tüketiminde yüzde 30 artış yaşandı. Toroslar EDAŞ'tan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'yi etkisi altına alan aşırı sıcak havanın etkisiyle 3 Temmuz'da elektrik tüketiminin bölgede saatte 928 bin megavata çıktığı ve tüm zamanların rekorunun kırıldığı kaydedildi.

Adana, Osmaniye, Gaziantep, Mersin, Kilis ve Hatay'daki elektrik tüketimin geçen yılın bu dönemine oranla yüzde 30 civarında artış gösterdiği belirtilen açıklamada, bölgede yaşanabilecek olumsuzluklara karşı son bir ayda içerisinde 62 yeni trafo tesisi, 85 trafo güç yükseltimi ve 241 trafoda bakım işlemi gerçekleştirdiği kaydedildi.