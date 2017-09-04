Hürriyet>Kelebek Magazin>Gurme Haberleri>Sıcak günleri serinletecek, midenizi güldürecek 4 püfür püfür lezzetli mekân

Sıcak günleri serinletecek, midenizi güldürecek 4 püfür püfür lezzetli mekân

Eylül geldi ama sıcak günler devam ediyor. Evde durulmuyor, dışarda yürünmüyor. Adeta hayat daha yavaş akıyor. Ancak panik yapmayın. Sıcaklık sizin algınızla ilgilidir. Siz yine gezmeye, güzel lezzetler tatmaya devam edin. Tek yapmanız gereken gideceğiniz yerlerin serin olmasına dikkat etmek. Size yardımcı olmak için İstanbul’un en püfür püfür ve lezzetli yerlerini seçtik.

Kaynak: Doğan Burda
04.09.2017 - 11:49

İstanbul Modern

Boğaz’ın havasının olduğu gibi üstünüzden geçtiği bu mekân her daim esintili ve güzel. Üstelik gitmişken bir de sergi gezmek gibi bir şansınız var. Eğer ne zamandır gitmeyi düşünüyor ama bir türlü fırsat bulamıyorsanız sıcak havalar iyi bir bahane olabilir. İster gidin her biri birbirinden lezzetli yemekler eşliğinde Boğaz’ı izleyerek serin meltemlerde dinlenin. İsterseniz güzel bir limonata söyleyip kendinizden geçin. Ev yapımı makarnaları ve pizzası menünün en sağlam seçeneklerinden, mutlaka deneyin.

Adres: Kılıçali Paşa Mahallesi, Meclis-i Mebusan Caddesi, Liman İşletmeleri Sahası, No 4, Beyoğlu, İstanbul

Sıcak günleri serinletecek, midenizi güldürecek 4 püfür püfür lezzetli mekân

Palomar

Karaköy’de Bankalar Caddesi’ndeki Gradiva Hotel’in en üst katında yer alan Palomar Bar&Restaurant sıcak yaz gecelerinde içinizden fışkıran dansçıyı tatmin edecek bir mekân. Gece 11’den sonra hayatın başladığı Palomar’da Boğaz’ın serinliği eşliğinde salınmak dünyanın en eğlenceli şeylerinden biri. Biraz küçük olduğundan ne kadar erken giderseniz o kadar güzel bir yerde dans edebilirsiniz. Geniş şarap menüsüne bir göz atmanızı da tavsiye ederiz.

Adres: Gradiva Hotel, Müeyyedzade Mahallesi, Bankalar Caddesi, No 2/1, Beyoğlu, İstanbul

Sıcak günleri serinletecek, midenizi güldürecek 4 püfür püfür lezzetli mekân

Bahçede Sinek

“Öyle bir yerde serinlemek yetmez yolda da serinleten bir yer olsun” diyorsanız kendinizi hemen bir Adalar vapuruna atıyorsunuz ve soluğu Büyükada’daki Bahçede Sinek’te alıyorsunuz. Yemyeşil bahçesi ve muazzam yemekleriyle çıkmak istemiyor insan. Hatta İstanbul’da olduğunu unutuyor. En iyisi sabah erkenden gidip şöyle muhteşem kahvaltısıyla güne başlamak, öğlen bir limonatayla ferahlamak ve akşamüstü güneşinde bir kadeh şarapla günü taçlandırmak.

Adres: Maden Mah., Yılmaztürk Cad. No:106, Büyükada, İstanbul

Sıcak günleri serinletecek, midenizi güldürecek 4 püfür püfür lezzetli mekân

White Mill

Cihangir’in o meşhur daracık sokaklarının arasında bir vaha gibi duran White Mill, dillere destan bahçesiyle her zaman serin bir köşe olarak sizi bekliyor. Yayılabileceğiniz, yayılırken de menüdeki lezzetlerden bol bol mideye indirebileceğiniz bir kaçış yeri. En serin ağacın altına serilin, sıcağı dert etmeyin.

Adres: Pürtelaş Hasan Efendi Mahallesi, Susam Sk. No:13, 34433 Beyoğlu,İstanbul

 

Son Güncelleme : 04.09.2017 - 12:35
Etiketler: istanbul , açık hava mekanlar , yeme içme mekanları , yeme içme
﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Koç Burcu
      21 Mart - 20 Nisan

      Kişisel farkındalığınızı arttıracak, bilgi kazanmanızı sağlayacak, ama bu esnada bütçenize çok fazla zarar vermeyecek şeyler planlamalısınız. Tüm...Koç Burcu - Bugün

      Boğa Burcu
      21 Nisan - 20 Mayıs

      Başarınızı diğerleriyle de kutlayabilirsiniz. Bilgi toplamalı, bilgilerin gerçekliğinden emin olmalı ve başladığınız işleri bitirmelisiniz. Fark yaratmak istiyorsanız,...Boğa Burcu - Bugün

      İkizler Burcu
      21 Mayıs - 20 Haziran

      Evinizde ve özel ilişkilerinizde yapacağınız değişiklikler duygusal anlamda istikararı sağlayabilir. İş birliğine açık olmanız durumunda, evinizi veya yaşadığınız yeri...İkizler Burcu - Bugün

      Yengeç Burcu
      21 Haziran - 22 Temmuz

      Önemli detayları atlamadığınızdan emin olun. İstediğinizi açık açık ortaya koymak işe yarar çözümler üretmenizde size yardım edebilir....Yengeç Burcu - Bugün

      Aslan Burcu
      23 Temmuz - 23 Ağustos

      Duygusal anlamda motive bir gündesiniz. Yanlış nedenlere dayalı değişiklikler yapmak doğru olmayabilir. Olayları doğru değerlendirmeli, daha alçak...Aslan Burcu - Bugün

      Başak Burcu
      24 Ağustos - 23 Eylül

      Sahip olduğunuzdan daha fazla paranız varmış hissine kapılmayın ve aşırı harcamalardan kaçının. Sizi motive eden kişilerle görüşebileceğiniz bir hafta...Başak Burcu - Bugün

      Terazi Burcu
      24 Eylül - 23 Ekim

      Bu hafta sonu, önemli kişisel değişiklikler yapmanız durumunda kendinizi çok iyi hissedebilirsiniz. Sizi bekleyen güzel bir gelecek varken lüzumsuz...Terazi Burcu - Bugün

      Akrep Burcu
      24 Ekim - 22 Kasım

      Dış etkilere bağlı duygusal durumlarla uğraşabileceğiniz bir hafta sonundasınız. Bazı kişilerin yapacağı son dakika değişiklikleri sizi asıl uğraşmanız gereken işlerden...Akrep Burcu - Bugün

      Yay Burcu
      23 Kasım - 21 Aralık

      Duyduğunuz her şeye inanmamalısınız. Belli anlaşmalar yapmadan ya da bazı sözler vermeden önce, kendi araştırmanızı bizzat yapmanızda fayda var. Bu hafta sonu, elinize...Yay Burcu - Bugün

      Oğlak Burcu
      22 Aralık - 20 Ocak

      Endişelerinizi dile getirerek olaylara netlik kazandırabilir ve doğru kararlar alabilirsiniz. Eviniz ve ailenizle bağlantılı konularla ilgilenirken daha sorumlu davranmalısınız....Oğlak Burcu - Bugün

      Kova Burcu
      21 Ocak - 18 Şubat

      Çok fazla bilgi paylaşımı size ters şekilde geri dönebilir ve size bazı bedeller ödetebilir. Bu hafta sonu, sevdiğiniz kişilerle ilişkilerinizi...Kova Burcu - Bugün

      Balık Burcu
      19 Şubat - 20 Mart

      Bu hafta sonu, bazı işleri ele alış veya uygulayış biçiminizi ya da bilgi edinme ev haber alma yöntemlerinizi gözden geçirebilirsiniz. Bu sayede kendinizi...Balık Burcu - Bugün

      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri