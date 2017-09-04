Sıcak günleri serinletecek, midenizi güldürecek 4 püfür püfür lezzetli mekân

İstanbul Modern
Boğaz’ın havasının olduğu gibi üstünüzden geçtiği bu mekân her daim esintili ve güzel. Üstelik gitmişken bir de sergi gezmek gibi bir şansınız var. Eğer ne zamandır gitmeyi düşünüyor ama bir türlü fırsat bulamıyorsanız sıcak havalar iyi bir bahane olabilir. İster gidin her biri birbirinden lezzetli yemekler eşliğinde Boğaz’ı izleyerek serin meltemlerde dinlenin. İsterseniz güzel bir limonata söyleyip kendinizden geçin. Ev yapımı makarnaları ve pizzası menünün en sağlam seçeneklerinden, mutlaka deneyin.
Adres: Kılıçali Paşa Mahallesi, Meclis-i Mebusan Caddesi, Liman İşletmeleri Sahası, No 4, Beyoğlu, İstanbul
Palomar
Karaköy’de Bankalar Caddesi’ndeki Gradiva Hotel’in en üst katında yer alan Palomar Bar&Restaurant sıcak yaz gecelerinde içinizden fışkıran dansçıyı tatmin edecek bir mekân. Gece 11’den sonra hayatın başladığı Palomar’da Boğaz’ın serinliği eşliğinde salınmak dünyanın en eğlenceli şeylerinden biri. Biraz küçük olduğundan ne kadar erken giderseniz o kadar güzel bir yerde dans edebilirsiniz. Geniş şarap menüsüne bir göz atmanızı da tavsiye ederiz.
Adres: Gradiva Hotel, Müeyyedzade Mahallesi, Bankalar Caddesi, No 2/1, Beyoğlu, İstanbul
Bahçede Sinek
“Öyle bir yerde serinlemek yetmez yolda da serinleten bir yer olsun” diyorsanız kendinizi hemen bir Adalar vapuruna atıyorsunuz ve soluğu Büyükada’daki Bahçede Sinek’te alıyorsunuz. Yemyeşil bahçesi ve muazzam yemekleriyle çıkmak istemiyor insan. Hatta İstanbul’da olduğunu unutuyor. En iyisi sabah erkenden gidip şöyle muhteşem kahvaltısıyla güne başlamak, öğlen bir limonatayla ferahlamak ve akşamüstü güneşinde bir kadeh şarapla günü taçlandırmak.
Adres: Maden Mah., Yılmaztürk Cad. No:106, Büyükada, İstanbul
White Mill
Cihangir’in o meşhur daracık sokaklarının arasında bir vaha gibi duran White Mill, dillere destan bahçesiyle her zaman serin bir köşe olarak sizi bekliyor. Yayılabileceğiniz, yayılırken de menüdeki lezzetlerden bol bol mideye indirebileceğiniz bir kaçış yeri. En serin ağacın altına serilin, sıcağı dert etmeyin.
Adres: Pürtelaş Hasan Efendi Mahallesi, Susam Sk. No:13, 34433 Beyoğlu,İstanbul
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