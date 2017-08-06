Sıcak gelişme... Venezuela'da darbe girişimi

İktidar partisi lideri Diosdado Cabello, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, hükümete sadık birliklerin kontrolündeki bir askeri üsse "terör" saldırısı düzenlendiğini ve çok sayıda kişinin gözaltına alındığını belirtti.



Cabello, askeri birliklerin, sabah erken saatlerde, Carabobo eyaletinin başkenti Valencia yakınlarındaki Paramacay üssündeki durumu kontrol altına almak için hızla harekete geçtiğini duyurdu.



Duyuru, bazıları silahlı, bir grup askeri üniformalı kişinin Carabobo eyaletinde kalkışma başlattıklarını açıklayan bir video yayınlamalarının ardından geldi.

Videoda, kendini Yüzbaşı Juan Caguaripano olarak tanıtan bir kişi, başkaldırı çağrısına uymayan birimlerin askeri hedef olarak belirleneceğini kaydetti.

Uluslararası basında yer alan haberlere göre, Caguaripano, bunun bir darbe girişimi değil, "anayasal düzenin yeniden tesis edilmesi için başlatılan sivil ve askeri bir eylem" olduğunu ifade etti.

DÜN NELER YAŞANMIŞTI?



DEVLET Başkanı Nicolas Maduro yanlıları ve karşıtları şeklinde ikiye bölünmüş haldeki Venezuela’da gerilim tırmanıyor. Geçen hafta sonu Maduro yanlılarının azınlıkta olduğu Ulusal Meclis’e alternatif olarak ‘Kurucu Meclis’in oluşturulması için seçimler yapılmış, muhalefet ise seçimleri boykot etmişti.

‘HAİN’ DiYE BAĞIRDILAR

Dün ise Kurucu Meclis’e karşı çıkan Venezuela Başsavcısı Luisa Ortega Diaz’ın başkent Caracas’taki ofisi askerlerce kuşatıldı. Birkaç saat sonra ise ilk oturumunu önceki gün yapan Kurucu Meclis’in Diaz’ı görevden aldığı açıklandı. Oylama sürerken Maduro destekçileri “hain”, “adalet yerini buldu” gibi sloganlar attı.

HÜKÜMET YANLISI İSİM GETİRİLDİ

Yeni Meclis’in Diaz’ı görevden alma kararı, Başkan Maduro’nun iktidarını sağlamlaştırmak için muhaliflere karşı hızla harekete geçeceğinin göstergesi olarak yorumlanıyor. Muhaliflerin tepkisini çeken bu kararın ardından yeni Meclis, ülkede ombudsman olarak görev yapan hükümet destekçisi Tarek William Saab’ı Başsavcılık görevine getirdi.

MOTORLA GİTTİ

Ofisi basılan Diaz, gelişmeyi Twitter’dan ‘kuşatma’ ifadesiyle nitelendirerek, güvenlik kamerasından çekildiği sanılan görüntüleri paylaştı. “Ulusal ve uluslararası toplum önünde bu keyfi uygulamayı kınıyorum” yazan Diaz’ın ofisine girmesine izin verilmedi. Başsavcı kaos ortamından motosikletle ayrılabildi. Diaz, “uğradığı haksızlığa karşı son nefesine kadar mücadele edeceğini” de sözlerine ekledi.

AÇTIĞI DAVA REDDEDİLDİ

Geçen haftaki seçimleri organize eden şirketin yetkilisi, hükümetin katılım sayısıyla oynadığını öne sürmüştü. Maduro cephesi bu iddiaları yalanlarken, Diaz, perşembe günü Kurucu Meclis’in faaliyetinin durdurulması için mahkemeye başvurdu. Diaz, hükümete destek vermekle eleştirilen Anayasa Mahkemesi’ni atlatmak için bu başvuruyu alt kademe bir mahkemeye yaptı. Ancak bu mahkeme de başvuruyu geri çevirdi. Kurucu Meclis’in yeni anayasayı yazmak, Ulusal Meclis gibi Maduro destekçilerinin azınlıkta kaldığı kurumları tasfiye etmek ve muhalif bürokratlar ile memurları görevden almak gibi yetkileri bulunuyor.

CHAVEZ’İ DESTEKLEMİŞTİ

Maduro’nun selefi Hugo Chavez döneminde 13 Aralık 2007’de Ulusal Meclis tarafından Venezuela Başsavcılığı’na getirilen ve görevine 2008’de başlayan 59 yaşındaki Luisa Ortega Diaz, Chavez rejimine yakın bir hukukçuydu. Ancak 2013’te göreve gelen Maduro hükümeti ile yıldızı barışmadı. Diaz’ın görev süresi Aralık 2014’te 2015-2021 dönemi için ikinci kez uzatılmıştı. Ancak Diaz Anayasa Mahkemesi’nin 31 Mart’ta Ulusal Meclis’in yetkilerini elinden aldığını açıklaması gibi kararlarına karşı çıkmıştı. Mahkeme kararından dönse de ülkede gerilim tırmanmıştı. Anayasa Mahkemesi, 29 Haziran 2017’de “görevini ciddi şekilde kötüye kullandığı” gerekçesiyle Diaz’ın malvarlığını dondurup, yurtdışına çıkışını da yasakladı.

DÜNYA NE DÜŞÜNÜYOR

Avrupa Birliği, geçtiğimiz günlerde Kurucu Meclis’i tanımayacağını açıklarken, dün Arjantin, Uruguay, Paraguay ve Brezilya, oybirliğiyle Venezuela’nın MERCOSUR (Güney Amerika Ortak Pazarı) üyeliğini askıya aldı. Kurucu ülkelerin dışişleri bakanları Sao Paolo’daki toplantı sonrası yayınladıkları açıklamada, “siyasi geçiş sürecinin başlaması ve demokratik düzenin geri getirilmesi” yönünde çağrı yaptı. Amerikan Devletleri Örgütü (OAS) Başkanı Luis Almagro, Ortega görevden alınmadan önce attığı tweet’te, “Ortege’ya yönelik bir saldırı, Venezuela demokrasisine yönelik bir saldırıdır” yazdı.

BİLGİ NOTU:

Venezuela’da Mart 2017’de hükümetin parlamentonun yasama yetkisini elinden almaya çalışmasından bu yana gösteriler düzenleniyor. Muhalifler, ülkeyi saran ekonomik kriz ve suç oranındaki artıştan hükümeti sorumlu tutuyor. Başkan Maduro ise Kurucu Meclis’in barış getireceğini savunuyor. Ancak muhalifler yeni Meclis’le Maduro’nun iktidarı gasp edeceğini düşünüyor.