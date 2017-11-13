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    Sıcak gelişme... Amerikan donanması savaş düzenine geçti

    Hürriyet Haber
    13.11.2017 - 19:08 | Son Güncelleme:

    Kuzey Kore ile aralarındaki gerginliğin dünyayı neredeyse bir savaşın eşiğine getirdiği ABD'nin Pasifik'teki devriyesi sürüyor. Güney Kore savaş gemileriyle birlikte Batı Pasifik'te devriye gezen 3 ABD uçak gemisi savaş düzeninde ve F/A-18E Süper Hornet tipi jetlerin korumasında ilerliyor.

    Kuzey Kore ile ABD arasında, savaşın bile telaffuz edildiği gerilim, siyasi söylem düzeyinde yumuşasa da Amerikan savaş gemileri pasifikteki devriyelerini sürdürüyor.

    Sıcak gelişme... Amerikan donanması savaş düzenine geçti

    ABD'nin bölgede bulunan 3 uçak gemisi, USS Ronald Reagan, USS Theodore Roosevelt ve USS Nimitz ile onlara eşlik eden Güney Kore gemilerinin okyanustaki ilerleyişi ilginç bir fotoğrafa yansıdı.

    Sıcak gelişme... Amerikan donanması savaş düzenine geçti

    ABD Hava Kuvvetleri'nin F/A-18E Süper Hornet tipi 3 jetinin de havadan koruduğu filo, Batı Pasifik'te TPX Images tarafından görüntülendi. Reuters'ın servis ettiği fotoğrafta; CVN 76 bordo numaralı USS Ronald Reagan, CVN 71 bordo numaralı USS Theodore Roosevelt, CVN 68 bordo numaralı USS Nimitz uçak gemileri ve Güney Kore gemileri savaş düzeninde ilerlerken görülüyor. (CNN Türk)

    Sıcak gelişme... Amerikan donanması savaş düzenine geçti

     

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    Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri , pasifik okyanusu
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