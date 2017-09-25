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    Sıcak çatışmaya zemin hazırladı

    ANKARA
    25.09.2017 - 21:19 | Son Güncelleme: 25.09.2017 - 21:19

    BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) düzenlediği referanduma ilişkin “Bu referandumu yapma inadı, bir anlamda sıcak bir çatışmaya zemin hazırlamıştır” dedi. Sınırda devam eden tatbikata Irak’ın askeri personel, subay veya uzman düzeyinde katılacağını kaydeden Yıldırım, “Vatandaşlarımız rahat olsun. Savaşa girdiğimiz yok. Bunlar noktasal operasyonlardır” açıklamasını yaptı.

    CNN Türk, TRT Haber, A Haber, NTV ve Habertürk TV ortak yayınında soruları yanıtlayan Yıldırım, özetle şunları söyledi:

    İNATLAŞMAYA GİRİLDİ

    “Referandum gayrimeşrudur, sonuçları hiçbir şekilde tanınmayacaktır. Daha fazla ıstırap, daha fazla acı, daha fazla gözyaşı kararı verilmiştir. Türkiye elini, kolunu bağlayıp, bekleyecek değil. Uyarılarımızın yanı sıra MGK’da, Bakanlar Kurulu’nda, TBMM’de tezkere oylaması yapmak suretiyle atılacak adımlara esas olacak kararlarımızı verdik. Kriz artık zirve yaptı, dönülmez noktaya geldiği için hiç hoş olmayan rahatsız edici gelişmelerin de olacağı bir sürecin başlangıcı. Ümit ederiz ki böyle bir durumla karşı karşıya kalmayız. Kerkük, Musul gibi anayasa sınırları dışında referandum yapma inadı, sıcak bir çatışmaya zemin hazırlamıştır. Bunun da bedeli oradaki günahsız sivil insanlara olacaktır. Bizim hedefimiz bölgede yaşayan insanlar değil. Ayrımcılık hareketinin kışkırtılmasına karşıyız. Sınır kapıları ve havalaanları merkezi hükümetin sevk ve idaresindedir. Petrol boru hatları da bunlara dahil. Bizim alacağımız kararlardaki meşru idare otorite Bağdat’tır, merkezi hükümettir.

    ANINDA KARŞILIK

    Sınırlarımızın güneyindeki PKK kamplarına harekât yapabiliriz. Bundan sonraki askeri boyutu bizim aldığımız bu kararlara karşı diyelim ki hudut kapısından Bağdat’a geçiş yapacağız, ona karşı bir engelleme oluşursa biz güvenlik tedbirlerini almak zorundayız. Irak Merkezi hükümetinin koordinasyonu ile yapacağız. Türkmenlere karşı orada bir büyük bir kıyım, yok etme hareketi başlatılırsa buna da duyarsız kalmamızı kimse beklemesin.

    Bu tabii bir çatışma riskini de beraberinde getiriyor. Onun kararını verecek olan Bağdat’tır. Bağdat bu konuda ne kadar kararlılık gösterecek? Bizimle ilgili kısmı ne? Bizim buradan taşımacılarımız girdiler. Bağdat’a gidecekler, Basra’ya gidecekler diyelim. Ne yapacak? Kerbela’ya gidecek, bu güzergâhta Peşmerge unsurları tarafından herhangi bir şekilde saldırıya uğramaması... Buna yönelik oradan giden araçlarımıza yönelik bir hareket olursa bu bize yapılmış bir harekettir. Biz de buna karşılık mutlaka vereceğiz. Her türlü eylem, kalkışma, ister hudutlarımız içinde dışında olsun fark etmez. Anında karşılığını görecek.”

    Etiketler: gazetehaberleri , Binali Yıldırım , yıldırım
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