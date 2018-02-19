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Sibirya’ya baklava

Hürriyet Haber
19.02.2018 - 23:37 | Son Güncelleme:

TÜRKİYE’nin ilk yufka makinesini üreten Mateks Makina, 5 kıtayı baklava ile tanıştırdı.

Amerika’dan Afrika’ya, Arjantin’den Avustralya’ya, Uruguay’dan  Kuzey Kore’ye ulaşan Mateks Makina’nın yeni rotası Sibirya ve Hindistan. 1979’da Bayrampaşa Demirkapı’da 50 metrekarelik alanda iki kişiyle hayata geçen şirketin kurucusu makine mühendisi Dursun Bal. Önce tekstil sektörü için yedek parça üreten Bal’ın hayatı, gıda sektöründe çalışan bir arkadaşının çalıştığı fabrikayı gezmesiyle değişti. “İtalyanlar yapıyorsa biz de yaparız” deyip, iki kişi ve tek mantı makinesiyle yola çıkmış. “Sürekli araştırıyordum o zamanki şartlara rağmen. Uykumda bile makine çiziyordum. Şimdi de defterim hep yanımda. Tatilde bile proje üretirim” diyen Bal, bugün tüm hamur işleyen makine sektörünün ihtiyaçlarına cevap veriyor.

FİRMALARA EĞİTİM VERİYOR

80 çalışanıyla faaliyet gösterdiklerini anlatan Bal, şöyle diyor: “Tecrübeli AR-GE departmanımızla dünyadaki son gelişmeleri izleyip, Türk teknolojisiyle harmanlıyoruz. Hem sektöre yeni ürünler kazandırıyoruz hem de sorunlarına çözümler üretiyoruz. Yeni binamızda üretimin tüm aşamalarını sergileyecek showroomlar olacak. Ayrıca müşteri firmaların, ya da isteyen firmaların teknik ekibine sertifikalı eğitim verecek dersliklerimiz de yer alacak.”

ÇİĞ KÖFTE MAKİNESİ GELİYOR

Dursun Bal, aile işletmesi Mateks’i 27 yaşında kurdu. İlk ihracatını Sırbistan’a yapan şirket bugün kızı ve satış müdürü Kübra Bal Sukay ile birlikte 42 ülkeye ihracat yapıyor. Baklava yufkası, mantı, lavaş, erişte, kol böreği, su böreği, sigara böreği makinelerinin yanı sıra lahmacun, pizza ve sambusa hamuru makinelerinin de üretimin yapıyor. Firma bu yıl çiğ köfte makinesini de piyasaya sunacak.

 

Etiketler: gazetehaberleri , mateks , baklava
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