Sibirya ormanında kayboldu, 6 gün sonra sağ kurtarıldı

Rusya’nın Krasnoyarsk bölgesinde 14 yaşındaki Yana Tomaçeva, sık bir ormanda annesi ve ablalarıyla yemiş toplarken kayboldu. Akşam saatlerinde Yana’nın eve dönmemesinin ardından aile harekete geçti.

Güvenlik güçlerine haber verilmesinin ardından 230’u aşkın polis, ulusal muhafız, asker ve gönüllünün yer aldığı bir arama kurtarma operasyonu başladı. 17 araç, helikopter ve küçük İHA’larla yüzlerce kilometrelik taygada yapılan aramalar sonucunda küçük kız 6 gün sonra sağ olarak bulunabildi ve hastaneye kaldırıldı.

Konuyla ilgili yerel basına konuşan bir polis “Çindat köyü yakınlarında kaybolmuş. Çok uzak bir yer, orada orman duvar gibidir. Ormanın içinde 10 kilometre yürüdüğünüzde önünüzde hiçbir şey göremezsiniz” dedi.

Küçük kızın ayıların, çok sayıda sineğin bulunduğu ormanda yemişlerle hayatta kalabildiği belirtildi.