Siber saldırıya risk sigortası önerisi

STM’nin açıkladığı Siber Tehdit Durum Raporu’na göre siber saldırılar gerçekleşme oranı yüksek, etkileri büyük afetlere en yakın risk faktörleri olarak öne çıkıyor. Siber risk sigortası önerisinin yapıldığı raporda şu tespitlere yer verildi:

SİBER ŞANTAJLARA TEMİNAT

“Gerek maddi hedeflerle olsun, gerek politik hedeflerle olsun, siber saldırılar dünyanın tüm ülkelerinde; hem kamu hem de özel şirketler için çok ciddi tehditler oluşturmaktadır. Bu saldırılar yoluyla, birçok şirketin elinde tuttuğu gizli bilgiler çalınmakta, daha sonra elde edilen bu veriler birçok illegal yöntemle kullanılmaktadır. Hatta birçok şirkete, ele geçirilen verilerle ilgili olarak bilgisayar korsanları tarafından şantaj yapıldığı dahi görülmektedir. Savunma sanayinde faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar, çok hassas bilgileri tutmakta; ülkemizin güvenliğiyle ilgili hassas projeler yapmaktadır.

Bu sebeple de siber tehditler için ciddi bir hedef olma özelliği taşımaktadır. Savunma sanayinde faaliyet gösteren bir şirketin, her türlü riske karşı kendini güvence altına alması büyük önem taşımaktadır. Böyle bir saldırı durumunda şirketler büyük maddi kayıplar, veri kayıpları, operasyonlarının durması hatta itibar kaybı gibi çok büyük sorunlarla karşı karşıya gelmektedir. Konuya sigorta teminatı anlamında bakıldığında ise geleneksel sigorta poliçelerinin her gün değişen ve gelişen siber riskler için yeterli teminatları sağlayamadığı ve bu sebeple firmaların bu tarz riskleri yaşaması durumunda birçok maliyete katlanmak zorunda olduğu tespit edilmiştir. Siber risk poliçesi veri gizliliği yükümlülüğü, ağ güvenliği yükümlülüğü, siber şantaj teminatı, veri kaybı, iş durması gibi teminatları içerebilir.

10 MİLYAR DOLARA ULAŞACAK

Siber saldırılar, ürün yelpazelerini genişletmek isteyen sigorta şirketleri için önemli bir fırsatı da beraberinde getirmiş durumda. Siber risklere yönelik sigorta pazarının, niş bir market olarak ABD ve Avrupa’da geçtiğimiz yıllarda yüzde 20-30 seviyesinde büyüdüğü belirtilmektedir. Küresel siber risk sigortası pazarının da 2020 yılında 10 milyar dolarlık hacme ulaşacağı tahmin edilmektedir. Ülkemizin de sigortacılık piyasasının çok ciddi yol kat etmiş olması sebebiyle; artık siber risk sigortaları da yeni bir pazar olarak sunulabilmekte ve risklerin teminat altına alınması sağlanabilmektedir.”