Ara
MENÜ
Teknoloji Haberleri

TEKNOLOJİ

    Haberler >Teknoloji>Siber Güvenlik Web Akademisi 2. sezonu başlıyor

    Siber Güvenlik Web Akademisi 2. sezonu başlıyor

    Hürriyet Haber
    16.10.2017 - 11:34 | Son Güncelleme:

    Forcepoint’in, müşterileri ve iş ortakları için düzenlediği Siber Güvenlik Web Akademisi 2017 yılı ilk sezonunu tamamladı. İlk sezonun eğitim programında siber saldırılardan, gelişmiş kalıcı tehditlere, Sandboxing’den siber savaşlar ve sıfırıncı gün ataklarına kadar pek çok önemli güvenlik başlığı, alanında uzman eğitmenler tarafından anlatıldı; çok sayıda web semineri ve fiziksel müşteri ve iş ortağı toplantıları düzenlendi.

    Forcepoint tarafından geliştirilen siber güvenlik çözümlerinin, müşteriler ile kanal iş ortakları tarafından daha etkin kullanılması amacıyla düzenli olarak gerçekleştirilen Forcepoint Türkiye Siber Güvenlik Web Akademisi, ilk sezonunu 3.000’i aşkın müşteri ve iş ortağına eğitim vererek başarıyla tamamladı.  Forcepoint Siber Güvenlik Web Akademisi, ilk sezonunun ardından 2. sezonuna başlamak üzere hazırlıklarına başladı.

    Akademi, her yıl düzenli olarak gerçekleştirecekleri eğitim programıyla tüm çözümlerinin, müşterileri ve iş ortakları tarafından daha iyi anlaşılması ve ürün faydalarının daha iyi anlatılması amacıyla düzenleniyor. Gerçek dünyadan senaryolar eşliğinde teorik ve pratik çalışmalarla harmanlanmış eğitim metodolojisi, bilgi ve deneyimi katılımcılara belli bir zaman aralığında tutarlı biçimde sunulacak şekilde tasarlanıyor. 

    Akademi, yeni sezonuna 25 Ekim 2017 tarihinde başlıyor. Web, E-mail, Veri Güvenliği, İç Tehdit ve Varlık Analizi gibi konuların yanısıra, deneyimli ağ güvenlik mühendislerinin günlük iş görevleri üzerine de odaklanan eğitim programına katılım için herhangi bir ön koşul olmamakla birlikte, TCP/IP protokolleri hakkında bilgi sahibi olmak ve temel ağ becerileri, programdan fayda sağlamak adına yararlı olabilir.

    Etiketler: güvenlik , forcepoint , internet
    ﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri