Siber Güvenlik Web Akademisi 2. sezonu başlıyor

Forcepoint tarafından geliştirilen siber güvenlik çözümlerinin, müşteriler ile kanal iş ortakları tarafından daha etkin kullanılması amacıyla düzenli olarak gerçekleştirilen Forcepoint Türkiye Siber Güvenlik Web Akademisi, ilk sezonunu 3.000’i aşkın müşteri ve iş ortağına eğitim vererek başarıyla tamamladı. Forcepoint Siber Güvenlik Web Akademisi, ilk sezonunun ardından 2. sezonuna başlamak üzere hazırlıklarına başladı.

Akademi, her yıl düzenli olarak gerçekleştirecekleri eğitim programıyla tüm çözümlerinin, müşterileri ve iş ortakları tarafından daha iyi anlaşılması ve ürün faydalarının daha iyi anlatılması amacıyla düzenleniyor. Gerçek dünyadan senaryolar eşliğinde teorik ve pratik çalışmalarla harmanlanmış eğitim metodolojisi, bilgi ve deneyimi katılımcılara belli bir zaman aralığında tutarlı biçimde sunulacak şekilde tasarlanıyor.

Akademi, yeni sezonuna 25 Ekim 2017 tarihinde başlıyor. Web, E-mail, Veri Güvenliği, İç Tehdit ve Varlık Analizi gibi konuların yanısıra, deneyimli ağ güvenlik mühendislerinin günlük iş görevleri üzerine de odaklanan eğitim programına katılım için herhangi bir ön koşul olmamakla birlikte, TCP/IP protokolleri hakkında bilgi sahibi olmak ve temel ağ becerileri, programdan fayda sağlamak adına yararlı olabilir.