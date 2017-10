"Siber güvenlik pazarı 161,3 milyar dolar olacak"

Manu Sharma, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyada çoğu perakende şirketi, banka ve organizasyonun elektronik ticareti kullandığını, insanların artık mağazalara gitmek istemediğini ifade etti.



Sharma, "İnsanlar artık online bir şekilde alışveriş yapmak istiyor ve pazar büyüyor. Çoğu iş yeri online sisteme geçti. Yerel konsept artık globalleşti. Her zaman ve her yerde artık giriş yapılabiliyor." diye konuştu.



Siber güvenliğin dünyadaki pazar büyüklüğünün 2015'te 91,01 milyar dolar olarak gerçekleştiğini, 2020 yılına kadar da 161,3 milyar dolar olacağını belirten Sharma, şöyle devam etti:



"Gelecekte buzdolapları, ısıtıcılar, kapılar, arabalar her şey teknoloji tarafından kontrol edilecek. Sürücüler az araba sürecek, trenler az makinist tarafından kullanılacak. İnsanlar bunu servis olarak bekleyecekler. Bu da aynı zamanda siber güvenlik ile endişeleri beraberinde getirecek. Örnek verecek olursak, insanlar az araba sürecekler. Siber saldırganlar saldırarak kaza veya trafiğe sebep olabilir."



"İstanbul'un Londra'dan hiçbir farkı yok"



Manu Sharma, siber saldırının dünyanın herhangi bir yerinde olabileceğini ifade ederek, "Mesela, Vietnam'dan bir siber saldırgan Türkiye'de bir saldırı yapabilir. O yüzden siber güvenlik pazarı yerel değil, globaldir." dedi.



Türkiye'nin teknolojide ileri seviyede bulunduğunu, büyük bir nüfusu ve herkeste akıllı telefon olduğunu belirten Sharma, İstanbul'un Londra'dan hiçbir farkı bulunmadığını, burada her şeyin teknolojik olarak çok iyi olduğunu söyledi.



Her ülkenin siber güvenlik saldırıları başlattığını ya da temelde kendini savunduğunu ifade eden Sharma, şunları kaydetti:



"Dünyada en büyük siber güvenlik savaşı Amerika'da... Onun dışında Çin, Rusya ve Avrupa... Bu tür saldırılar seni, beni etkiler, aynı zamanda bütün ülke ekonomisini de etkiler. Londra, New York, Tokyo bu şehirler dünyanın finansal başkentleri... Birisi siber atak ile tüm finansal sistemi etkileyebilir. Artık her şey elektronik oluyor. Biri siber saldırı başlatırsa saniyeler içinde milyarlarca sterlini temizleyebilir. Bu da o ülkede savaşa sebebiyettir. Mesela siber saldırganlar trafik lambalarını bozarak arabaları durdurabilir."



Sharma, Technavio'nun analizine göre, devletlerin küresel siber güvenlik pazarının 2015'te 33,68 milyar dolar değerinde iken, bu rakamın 2020'ye kadar 55,01 milyar dolara ulaşmasının beklendiğini söyledi.