Sibel Turnagöl kimdir, kaç yaşında?

Türk sinema oyuncusu Sibel Turnagöl, 28 Şubat 1968’de doğdu. Meslek yaşamına 16 yaşında mankenlik yapmakla başlayan Sibel Turnagöl, bir süre sonra katıldığı bir yarışmada mankenler kraliçesi seçildi. Turnagöl, Alinur Velidedeoğlu’nun yönetmenliğini üstlendiği bir kalem firmasının reklam filmiyle ilk kez kamera karşısında yer alan sanatçı, ardından 1986 yılında Şerif Gören'in yönetmenliğini yaptığı Sen Türkülerini Söyle adlı ilk uzun metrajlı filminde Kadir İnanır'la birlikte beyazperdede göründü. Çeşitli sinema ve dizi filmlerde rol alan Sibel Turnagöl, pek çok uzun soluklu TV programlarında sunuculuk yaptı. 1999-2000 yılında TGRT'de pazar günleri Sinan Özen'le birlikte Sinan Özen & Sibel Turnagöl Show adını verdiği eğlence formatında kuşak programı yaptı. Bir Pazar alışkanlığı haline gelen Sibel Turnagöl Show'u 2005 yılına kadar sunmaya devam etti. 2006 yılında Star TV'de hafta içi her gün Kardelen ve 2007-2009 yıllarında yine Star'a Keyf-i Sibel programlarını yaptı. 2010 yılında Kanal Türk'te hafta içi her gün Sibel Alem programını sundu.



Sahne çalışmalarından sonra 1999 yılında Klip Müzik'ten Can Bu isimli bir albüm çıkardı. Albümde Şehrazat, Kerem Ökten ve Serdar Ortaç şarkıları seslendirdi. Sırasıyla Ben Aşkı Böyle Bilmezdim, Seninle Bile Sensizim ve Elli Yıllık Aşk şarkılarına klip çekildi. Seninle Bile Sensizim klibinde, daha önce Yasemin dizisinde başrolü paylaştığı Yaşar Alptekin'le birlikte kamera karşısına geçti. Albümde, İzzet Yıldızhan'la Gitme Turnam parçasında düet yaptı. Albümün sanat yönetmenliği, kendisi için hala gelinimdir diyen Çolpan İlhan yaptı.



Oyuncu Kerem Alışık'la bir evlilik yaşayan Turnagöl, oğluna Sadri adını verdi. Kerem Alışık'la boşandıktan sonra 20 yıl boyunca hayatına kimseyi almayan Sibel Turnagöl, 2012 yılında Mehmet Çelik'le ikinci evlilğini yaptı. Müzik Yorumcuları Birliği'nde yönetim kurulunda görev alan sanatçı, film yapımcılığı ile ilgilenmektedir[2]. Şişli'de Sibel Turnagöl Moda Evi'ni işletmektedir.