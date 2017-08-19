Sibel Kekilli taciz mesajlarına daha fazla dayanamadı: Kısa bir veda

Kekilli, bugün Instagram sayfasında İngilizce ve Türkçe olarak yayınladığı mesajında şunları belirtti: "Kısa bir süreliğine veda etme zamanı... Öyle görünüyor ki paylaştığım son iki gönderiyle çok hassas bir konuya değinmişim. İyi yanı şu ki bütün o ikiyüzlüler, maskelerini çıkarıp çirkin yüzlerini gösterdiler.
Burada her şeyi yeni baştan açıklamaya hiç niyetim yok, ama her şey tek bir sonuca varıyor: bir kadın ne yapmış veya yapıyor olursa olsun, bu sadece ve sadece ONUN hayatı ve ONUN bedenidir. Mini etek giymek, otobüste yalnız başına oturmak, sokak ortasında bira içmek- bunlar onu fiziksel veya psikolojik olarak taciz etme hakkını kimseye vermez.
Bıkmadan usanmadan beni destekleyen bütün hayranlarıma çok teşekkür ederim. Sizi seviyorum."
Sibel Kekilli dün de Instagram hesabında kendisine cinsel içerikli mesajlar gönderen takipçilerine olan öfkesini yine İngilizce ve Türkçe olarak ifade etmişti.
Kekilli o mesajında da şöyle demişti: “Her şeyden önce, hepinize güzel desteğiniz için çok teşekkür ederim. Beni cesaretlendiriyorsunuz. Sevginiz için teşekkürler! Çoğunluğu Türk halkından olmak üzere, hesabımdaki nefret içerikli mesajlara ilk ve son defa vereceğim cevabım aşağıdadır. Tehditlerinizi, istismarlarınızı ve iğrenç cinsel içerikli mesajlarınızı daha fazla tolere etmeyeceğim. Kendinizi Müslüman olarak tanımlayıp başka insanlara, özellikle kadınlara ya da dinlere saygı duymuyorsunuz. Bağnaz, ikiyüzlü, nefret ve haset dolusunuz. Size acıyorum! Defolun gidin! Lütfen hesabımı takip etmeyi bırakın!”
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