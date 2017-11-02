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    Şi Cinping Kuzey Kore liderine "yoldaş" dedi

    Hürriyet Haber
    02.11.2017 - 12:09 | Son Güncelleme:

    Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'u "yoldaş" olarak nitelendirdi.

    Kuzey Kore'nin resmi KCNA ajansının haberine göre, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Çin Komünist Partisinin (ÇKP) 19. Ulusal Kongresinde partinin Genel Sekreteri olarak seçilmesi münasebetiyle Çin Devlet Başkanı Şi'ye tebrik mesajı gönderdi.

    Çin Devlet Başkanı Şi, verdiği yanıtta teşekkür ettiği Kim'i "yoldaş" olarak nitelendirdi.

    Şi Cinping mesajında, "Umarım, Çin'deki yeni durumun Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti ile ilişkilerin sürdürülebilir, sağlam bir şekilde gelişmesini sağlayarak iki ülke halklarının mutluluğu ve refahı ile bölgesel barış ve istikrarın korunmasına olumlu bir katkıda bulunur." ifadesine yer verdi.

    Çin Devlet Başkanı, Kore halkına Kim Jong-un liderliğindeki Kore İşçi Partisi öncülüğünde sosyalist ülkünün inşasında yeni ve devamlı başarılar diledi.

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