Show Radyo Dinleme Merkezine Hoş geldiniz

Show Radyo’nun Kuruluşu



Her ne kadar bu kadar eskiye dayanmasa da Show Radyo’nun ülkemiz üzerinde oldukça özel bir yeri var. Özel denmesinin sebebi ise Türkiye’de kurulan ilk özel radyolardan biri olma ünvanına sahip. Ağırlıklı olarak Türkçe Pop Müzik çalan Show Radyo, 1992 yılının Ağustos ayında kuruluyor ve yayın hayatına resmen başlamış oluyor.

Genel müdürü Cüneyt Büyükyaka, Genel Yayın Yönetmeni Özay Şendir ve Müzik Direktörü Hakan Demir olan Show Radyo, gerek hafta içi gerekse hafta sonu yayın hayatına kesintisiz olarak devam ediyor. İstanbul merkezli bir radyo olan Show Radyo, birçok program yayını ile sizlere keyifli bir sohbet sunuyor.

Show Radyo Programları



Canlı müzikler, sohbetler veya sürprizlerle dolu konukları ile sizlere her anınızda eşlik eden Show Radyo, programları ile sizleri hem eğlendiriyor hem düşündürüyor.

Kabareden Naklen – Okan Bayülgen

Hafta içi her akşam saat 18.00 ile 20.00 arasında Show Radyo’da Kabareden Naklen adıyla sizlerle olan Okan Bayülgen, akşam saatlerinde iş çıkışında çekilmez trafiklere biraz da olsa eğlence katıyor. Sürpriz konukları ile güncel ve gündeme dair konuları ele alan Okan Bayülgen, eğlenceli ve düşünceli bir program ile dolu dolu iki saat geçirmenizi sağlıyor.

Evinizin Oğlu – Murat Güloğlu

Evinizin Oğlu programı ile sizlerle Show Radyo’da birlikte olan Murat Güloğlu, hafta içi her sabah 07.00 ile 09.00 arasında sizlerle buluşuyor. Canlı yayında Türkiye’de ve dünyada ne olup bitiyorsa hepsini ele alan Evinizin Oğlu, mizahi bir yaklaşım ile bol bol güldürüyor ve eğlendiriyor. Sabahın çekilmez trafiğini ve uykusuzluğunuzu Show Radyo Evinizin Oğlu ile atıyorsunuz.

Ters Köşe

Hafta içi her gün saat 16.00 ile 18.00 arasında Show Radyo’da sizlerle olan Ters Köşe, kültür ve sanattan magazine kadar her konuyu ele alıyor ve bilmediklerinizi size öğretiyor.

Yonca’nın Mikrofonu

Günün yorgunluğuna mola vermek ve pozitif anonslar duymak istiyorsanız, kulağınız Yonca’nın Mikrofonunda olsun. Hafta içi her gün saat 10.00 ile 12.00 arasında sizlerle buluşan Yonca, sizlere pozitif enerji vermekle kalmıyor aynı zamanda sürpriz hediyeler ile sizleri canlı yayına konuk ediyor. Show Radyo’da her şey mümkün!

Cafe Show

Hafta içi her gün 14.00 ile 16.00 arasında Show Radyo’da olan Cafe Show, müzik dünyasında ait ne varsa sizlere sunuyor. Yeni çıkan albümlerden son gelişmelere, yeni kliplere ve müzik dünyasından haberlere kadar her konuyu ele alıyor.

Mayın Tarlası

Bilindik usta gazeteciler olan Murat Kelkitlioğlu ve Özay Şendir, sizlerin sesi olmaya geliyor ve Mayın Tarlasında sizlerle buluşuyor. Her Çarşamba saat 12.00’de Radyo Viva ve Show Radyo ortak yayınında söylenmeyenleri konuşuyorlar!

Emel ile Oynar mısın?

Emel Müftüoğlu, her pazartesi saat 13.00’de sizlerle oluyor ve ünlü konukları, sürpriz oyunlar ile pazartesi sendromuna veda ettiriyor! Show Radyo’da Emel Müftüoğlu ile eğlenmeye hazır olun.

Aleni Muhabbet

Spor severler, bir kulağınız Aleni Muhabbette olsun. Show Radyo ile her pazartesi saat 12.00 ile 13.00 arasında spor gündemi, Alen Markaryan ve Erdem Ulus’un sunumu ile sizlerle.

Show Radyo Frekansları

Adana Show Radyo Frekans – 89,6 Afyon Show Radyo Frekans –101,2 Aksaray Show Radyo Frekans – 96 Amasya Show Radyo Frekans – 92,8 Ankara Show Radyo Frekans – 88,8 Antalya Show Radyo Frekans – 89,7 Balıkesir Show Radyo Frekans – 88,8 Bandırma Show Radyo Frekans – 89,8 Bilecik Show Radyo Frekans – 89,9 Bodrum Show Radyo Frekans – 103,5 Bolu Show Radyo Frekans – 89,9 Burdur Show Radyo Frekans – 93,5 Bursa Show Radyo Frekans – 89,8 Çanakkale Show Radyo Frekans – 88 Denizli Show Radyo Frekans – 88 Digiturk – 414. Kanal Diyarbakır Show Radyo Frekans – 89,8 Edremit Show Radyo Frekans – 89,7 Elazığ Show Radyo Frekans – 97,5 Erzurum Show Radyo Frekans – 90,4 Eskişehir Show Radyo Frekans – 100,0 Fethiye Show Radyo Frekans – 89 Gaziantep Show Radyo Frekans – 92,4 Gerede Show Radyo Frekans – 89,1 Hatay Show Radyo Frekans – 105,5 Isparta Show Radyo Frekans – 93,5 İstanbul Show Radyo Frekans – 89,8 İzmir Show Radyo Frekans – 89,6 Kahramanmaraş Show Radyo Frekans – 91,2 Kars Show Radyo Frekans –102 Kastamonu Show Radyo Frekans – 89,6 Kaş Show Radyo Frekans – 89 Kayseri Show Radyo Frekans – 105 Kocaeli Show Radyo Frekans – 89,8 Konya Show Radyo Frekans – 89,9 Malatya Show Radyo Frekans – 89,9 Mardin Show Radyo Frekans – 89 Marmaris Show Radyo Frekans – 105,5 Mersin Show Radyo Frekans – 93,5 Mustafa Kemal Paşa Show Radyo Frekans – 89,8 Osmaniye Show Radyo Frekans – 89,6 Sakarya Show Radyo Frekans – 88 Samsun Show Radyo Frekans – 106,2 Silifke Show Radyo Frekans – 93,5 Susurluk Show Radyo Frekans – 93,5 Şanlıurfa Show Radyo Frekans – 87,7 Tekirdağ Show Radyo Frekans – 90,1 Mersin Show Radyo Frekans – 100,4 Türkbükü Show Radyo Frekans – 103,1

Kaynak: Radyo Dinle

İletişim Adresi : Levent Mahallesi Yeni Sülün Caddesi Hardal Sokak Numara:6 Beşiktaş/İstanbul

Telefon : +9 0 212 325 9090

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