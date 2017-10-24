Sharp'ın yeni telefonu sessiz sedasız ortaya çıktı!

Bu yıl çerçevesiz ekran tasarımı kesinlikle en yaygın trend haline geldi. Ancak Sharp 2014'ten beri zaten bu trende uyan telefonlar üretiyordu, bkz. Aquos Crystal. Markanın gelecek olan telefonları arasında da tamamen çerçevesiz tasarımlara sahip cihazlar da bulunuyor, ancak bu modellerin çoğu maalesef sadece Çin'de piyasaya sürülüyor. Şimdiyse şirket yeni tanıttığı Aquos R Compact trendin dışına çıkıyor, ama Çin'den çıkmamakta kararlı görünüyor.

Aquos R Compact'ı orta menzilli donanıma sahip olmasına rağmen çok ilginç kılan özelliği tasarımı. Cihaz eski moda, kaba bir tasarıma sahip ve çerçeve kalınlığı pek de önemsenmemiş gibi görünüyor. Essential PH-1'i andıran ön-kamera çıkıntısı ve 120Hz ekranı, bu cihazı eşsiz bir telefona çeviriyor.

Cihazın sistem özellikleri şunlar:

4.9-inç 1080p 120Hz ekran



Qualcomm Snapdragon 660 işlemci



3GB RAM



16.4MP arka, 8MP ön kamera



32GB dahili depolama alanı ve microSD desteği



2,500mAh pil



USB Type-C



Android 8.0 Oreo



Cihaz ayrıca üç renk seçeneğine de sahip: siyah, gümüş ve altın. Şimdilik, maalesef cihazın fiyatı konusunda bir bilgi paylaşılmadı. Telefon, Softbank aracılığıyla Aralık ayında piyasaya sürülecek.