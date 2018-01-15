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    Sharon Stone'dan itiraf: "40 yıl önce..."

    Hürriyet Haber
    15.01.2018 - 11:18 | Son Güncelleme:

    Temel İçgüdü filmleriyle hafızalarda yer edinen Amerikalı sinema yıldızı Sharon Stone, CBS televizyonuna verdiği röportajda bir itirafta bulundu. 59 yaşındaki Stone, son dönemde Hollywood'da hızla büyüyen cinsel taciz suçlamalarına dair konuştu.

    Sharon Stone, CBS televizyonunun sunucusu Lee Cowan'ın "Bunu hassas şekilde nasıl soracağımı bilmiyorum ama hiç kendi rahatsız hissettiğin bir durumda bulundun mu?" şeklinde cinsel tacize uğrayıp uğramadığını sorması üzerine kahkaha atmaya başladı.

    Sharon Stonedan itiraf: 40 yıl önce...

    'HER ŞEYİ GÖRDÜM'

    Stone'un kahkahaları üzerine Cowan, "Kahkaha atıyorsun ama bunun asabi bir kahkaha mı yoksa benimle dalga mı geçiyorsun tabii ki oldu kahkahası mı?" diye tekrar sordu.

    Bunun üzerine Sharon Stone, "Kırk yıldır bu sektördeyim, Lee. Bu sektörün 40 yıl önceki halini hayal edebiliyor musun? Benim nasıl göründüğümü. Pensilvanya'nın bilinmeyen bir yerinden gelmiştim. Koruma altında değildim. Her şeyi gördüm" diye cevap verdi.

     

     

    Etiketler: taciz , 40 yıl önce
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